Образ Нового Казахстана – эффективное государство с сильным гражданским обществом - Юсуп Келигов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев четко обозначил стратегический курс, нацеленный на защиту суверенитета, территориальной целостности государства и обеспечение коренных интересов нашего народа, поделился своим мнением член Совета Ассамблеи народа Казахстана, председатель правления республиканской ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах», заместитель председателя Совета общественного согласия АНК города Нур-Султана Юсуп Келигов, передает МИА «Казинформ».

«Главное условие достижения этой цели – наша солидарность, согласие и общенациональное единство. Мысленно возвращаясь к событиям трагического января, понимаю, что планы заговорщиков не были реализованы, именно благодаря сплоченности казахстанцев.

Наши граждане увидели, что в рядах мирных митингующих появились молодчики, проявляющие нечеловеческую жестокость, несущие хаос и разрушение. Поэтому люди самостоятельно стали создавать отряды самообороны, охранять свои дома, офисы и магазины. Мы извлекли горький урок и сделаем все для того, чтобы это никогда не повторилось. Мы пережили национальную трагедию, болью отозвавшуюся в сердцах казахстанцев.

Как человек, ответственный за страну и безопасность граждан, Глава государства Касым-Жомарт Токаев сумел остановить террор, учиненный против мирного населения, переломить ситуацию и восстановить конституционный порядок в стране. В этом ему во многом помогли его жизненный и дипломатический опыт. Мы поддерживаем инициативы нашего Президента, выдвинувшего план политических и экономических реформ.

При этом есть четкое понимание того, что успешная реализация задач, которые ставит перед нами Президент, возможна лишь при условии сохранения общественного согласия и межэтнического единства.

Хотел бы подчеркнуть, что курс на политическую трансформацию Президент Касым-Жомарт Токаев объявил с начала вступления в должность и последовательно проводит его в жизнь. Глава государства выдвинул четыре пакета политических реформ, направленных на дальнейшую демократизацию страны.

По его инициативе был создан Национальный совет общественного доверия, выдвинута концепция «слышащего государства», принято более десяти законов в политической сфере. Эти меры были направлены на развитие диалога общества и органов государственного управления, повышение доверия граждан к власти.

Масштабы политической модернизации и изменения в административно-территориальной структуре ставят нынешнее Послание в ранг исторического.

Создание Абайской, Жетысуской, Улытауской областей и придание Семею, Жезказгану и Капшагаю областного статуса даст импульс экономическому и духовно-культурному возрождению регионов. Позитивно воспринята общественностью и идея переименования Капшагая в Кунаев.

Многие концепты, которые считались невозможными в ближайшей перспективе, теперь однозначно сформулированы как руководство к действию. Президент подчеркнул готовность казахстанцев к принятию решений на всех уровнях. В этом проявляется его огромная вера в народ и его созидательный потенциал.

Глава государства объявил окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом. Предусмотрены изменения в выборном законодательстве, упраздняется квота АНК в Мажилисе, зато новация обеспечит пять мандатов различным этническим группам в Сенате.

Президент заявил о своем прекращении членства в партии. Эта мера коснется акимов и их заместителей, председателей, членов ЦИКа, Счетного комитета и Конституционного совета. Кстати орган конституционного надзора также в соответствии с международной практикой будет преобразован в Конституционный суд. Усилится роль местного самоуправления и неправительственного сектора.

Широкое развитие получат общественные советы при центральных и местных исполнительных государственных органах. Общественый советы созданные на региональном и местном уровнях при партии «AMANAT» .

И Советы общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана также сыграют свою роль в налаживании диалога с гражданами и решении насущных проблем.

Поддерживаю предложение Президента о возрождении такого института как «Ұлттық құрылтай», заложившего основы общенационального единства. В него войдут представители всех регионов, депутаты Парламента, члены Ассамблеи народа Казахстана, Гражданского альянса, общественных организаций, представители промышленности и сельского хозяйства и другие граждане.

Предлагаемые Президентом меры, с одной стороны, будут содействовать последовательной демократизации, с другой, обеспечению устойчивости страны и ее стабильности.

Таковы контуры эффективного государства с сильным гражданским обществом. Безусловно, успех озвученных Президентом реформ зависит от единства народа и его сплоченности. Только при этом условии будет прочной основа нашей священной родины, а государство – авторитетным. Только так мы создадим нашу новую эпоху реформации, создав новую реальность во всех сферах жизни. Уверен, вместе мы преодолеем любые вызовы как это бывало не раз в мести сделаем наш Казахстан еще сильнее», - поделился Юсуп Клигов.