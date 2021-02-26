Обратить особое внимание на проблемы молодежи призвал депутатов маслихата Женис Касымбек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Обеспечить молодёжь работой и жильём, повысить качество медицинских и образовательных услуг, поддержать сельхозпроизводителей. На очередной сессии Карагандинского областного маслихата с участием главы региона Жениса Касымбека депутаты подвели итоги работы за прошлый год и наметили планы на будущее. Заседание прошло в онлайн-режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Были выделены пять основных направлений для работы депутатов. Большое внимание в этом году уделят развитию сельского хозяйства, здравоохранению, туризму, совершенствованию IT-компетенций педагогов и обеспечению экологической безопасности.

«Ещё одной приоритетной задачей на сегодня остаётся привлечение новых и закрепление на местах уже работающих специалистов в сельской местности и малых городах. Без решения жилищного вопроса это невозможно. Поэтому нужна разработка программы «Служебное жильё» для работников не только здравоохранения, но и образования, культуры, спорта», - считает секретарь Карагандинского областного маслихата Серик Утешов.

Депутаты отметили необходимость поддержки сельхозпроизводителей и контроля за эффективным использованием сельхозземель, решения проблемы с ТБО-отходами. Были рассмотрены вопросы предоставления гарантированного объёма бесплатной медпомощи, использования водных ресурсов и выпаса сельскохозяйственных животных.

Особое внимание на сессии уделили молодёжной политике. Среди основных вопросов остаются трудоустройство и обеспечение жильём молодых жителей области.

«В прошлом году в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» трудоустроено более 16 тысяч человек. Направлено на молодёжную практику 1 436 молодых жителей области. По проекту «С дипломом - в село!» 626 начинающих специалистов получили подъёмные пособия и бюджетные кредиты на приобретение жилья», - рассказал руководитель управления молодёжной политики Биржан Алимжанов.

Были выделены гранты для молодых предпринимателей по разным программам. В этом году запланированы 2 тысячи безвозмездных грантов от акима Карагандинской области на открытие своего дела.

Уровень безработицы на четвёртый квартал 2020 года составил 3,8%. В связи с этим продолжается работа по трудоустройству и обучению рабочей молодёжи и NEET-молодёжи. К примеру, в Сарани начали строить завод по производству шин. Компания за свой счёт обучит 1 тысячу молодых рабочих для нового предприятия.

«Несмотря на большой прогресс по итогам нескольких лет, до сих пор остаётся много проблемных вопросов по NEET-молодёжи. Немало молодых людей не учатся и не работают. В будущем это проблемные слои населения. Поэтому нужно как можно больше внимания уделить образованию, созданию новых производств, обучению и переобучению специалистов под нужды компаний», - отметил Женис Касымбек.

Большой проблемой для молодёжи остаётся отсутствие жилплощади. До 2022 года планируется выделить 618 квартир молодым людям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Будут введены в эксплуатацию четыре студенческих общежития. В течение двух лет служебное жильё получат не менее 300 молодых специалистов.

В области действуют областной и 18 региональных молодёжных ресурсных центров. Здесь проводятся консультации по действующим государственным программам, оказывается психологическая и правовая помощь. Будет разработана и дорожная карта в этом направлении.

Весной планируется открытие областного IT-хаба. Он объединит и создаст региональную команду из 10 тысяч молодых IT-специалистов.

Женис Касымбек также поднял тему детской и молодёжной безопасности. Он призвал депутатов подключиться к решению проблемы бытового насилия, в том числе в отношении детей и подростков.

В планах следующей сессии - исполнение бюджета за 2020 год, отчёт о ходе реализации программы развития Карагандинской области в прошлом году и развитие физической культуры и спорта.

«В этом году нам ещё предстоит переосмыслить свои приоритеты, пересмотреть текущие и капитальные расходы, чтобы принять все меры по стабилизации экономики региона, сохранению рабочих мест и поддержке бизнеса, созданию комфортных и благоприятных условий для жизни», - заключил глава области.