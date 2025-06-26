Обращения от двух задержанных в Индонезии казахстанцев не поступало — МИД

По его словам, Казахстан начал прорабатывать вопрос экстрадиции еще в 2014 году, но необходимости в этом ранее не возникало.

— С 2014 года прорабатывается вопрос по экстрадиции между двумя странами. Ранее не было необходимости. Сейчас, несмотря на это, МИД в законодательном порядке отправил официальный запрос. Если они ответят, будем вести работу в этом направлении, — сказал Алибек Бакаев.

Он добавил, что дальнейшие действия в отношении задержанных зависят в том числе от их инициативы. Если они захотят пригласить консула, дипломатическая миссия готова. Однако на данный момент никакого обращения от них не поступало.

Ранее МИД прокомментировал задержание двоих граждан Казахстана, которые могут быть приговорены к смертной казни за предполагаемые преступления, связанные с наркотиками, на индонезийском острове Бали.