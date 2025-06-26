В МИД РК прокомментировали задержание двух казахстанцев в Индонезии

В Индонезии строго наказывают за контрабанду наркотиков и ранее в этой стране уже приводили в исполнение смертные приговоры в отношении иностранцев, хотя с 2017 года действует мораторий на смертную казнь.

Ранее СМИ Индонезии сообщили, что двое граждан Казахстана были арестованы в апреле. У них было изъято около 49 граммов метамфетамина и им может грозить смертная казнь.

В МИД Казахстана прокомментировали задержание.