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    19:47, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    В МИД РК прокомментировали задержание двух казахстанцев в Индонезии

    Двое граждан Казахстана могут быть приговорены к смертной казни за предполагаемые преступления, связанные с наркотиками, на индонезийском острове Бали, передает агентство Kazinform.

    тюрьма, арест, наручники, суд
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В Индонезии строго наказывают за контрабанду наркотиков и ранее в этой стране уже приводили в исполнение смертные приговоры в отношении иностранцев, хотя с 2017 года действует мораторий на смертную казнь.

    Ранее СМИ Индонезии сообщили, что двое граждан Казахстана были арестованы в апреле. У них было изъято около 49 граммов метамфетамина и им может грозить смертная казнь.

    В МИД Казахстана прокомментировали задержание.

    — В данный момент компетентными органами Индонезии в отношении указанных лиц проводится досудебное расследование, в связи с чем иная информация не подлежит разглашению. Посольство Казахстана в Джакарте поддерживает связь с органами следствия и родными обвиняемых. Вопрос находится на контроле казахстанских дипломатов, — говорится в сообщении МИД.

    Теги:
    Индонезия МИД РК
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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