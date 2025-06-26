В МИД РК прокомментировали задержание двух казахстанцев в Индонезии
Двое граждан Казахстана могут быть приговорены к смертной казни за предполагаемые преступления, связанные с наркотиками, на индонезийском острове Бали, передает агентство Kazinform.
В Индонезии строго наказывают за контрабанду наркотиков и ранее в этой стране уже приводили в исполнение смертные приговоры в отношении иностранцев, хотя с 2017 года действует мораторий на смертную казнь.
Ранее СМИ Индонезии сообщили, что двое граждан Казахстана были арестованы в апреле. У них было изъято около 49 граммов метамфетамина и им может грозить смертная казнь.
В МИД Казахстана прокомментировали задержание.
— В данный момент компетентными органами Индонезии в отношении указанных лиц проводится досудебное расследование, в связи с чем иная информация не подлежит разглашению. Посольство Казахстана в Джакарте поддерживает связь с органами следствия и родными обвиняемых. Вопрос находится на контроле казахстанских дипломатов, — говорится в сообщении МИД.