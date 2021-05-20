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Обращения населения в госорганы будут поступать через единую систему

20 Мая 2021 22:30
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Обращения населения в госорганы будут поступать через единую систему

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – С 1 июля осуществится поэтапный переход на единую информационную систему, через которую будут поступать обращения граждан в государственные органы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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«Е-обращение» - это единая база, в которой будет храниться вся история рассмотрения обращений граждан во все государственные и судебные органы. На сегодняшний день государственные и местные исполнительные органы полностью подключены к системе.

Помощник Президента РК - заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК Тамара Дуйсенова посетила с рабочим визитом Туркестанскую область и рассказала об актуальности и важности внедрения новой информационной системы и работе административного процедурно–процессуального кодекса. Рабочая группа провела несколько встреч в здании Конгресс-холла, а также посетила Центр обслуживания населения.


Акимы сельских округов Туркестанской области, ветераны, представители общественных объединений, молодежь встретились с сотрудниками ЦОНа, где им продемонстрировали особенности работы государственных органов в новых условиях и новые возможности, а также пути повышения качества работы с заявителями. В состав рабочей группы вошли представители государственных органов, министерств цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, юстиции, Генеральной прокуратуры и других учреждений, ответственных за реализацию проекта.


«Государственные органы начнут формировать административные дела с учетом ранее принятых решений и ответов. База будет содержать резолюции для нижестоящих структур от самих руководителей, с поручениями, предложениями по решению поднятых вопросов. Обоснованность решений или ответов при обжаловании теперь будет доказывать государственный орган», - сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, с начала года по области от граждан поступило более 17000 обращений. Они разделены на три типа: стратегические, типовые и претензионные.


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#Туркестанская область   #Общество  
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