Обращения казахстанцев должны рассматриваться оперативно – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на важность оперативного реагирования на запросы граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Третий принцип – оперативное реагирование на запросы граждан. Заявления, просьбы или обращения казахстанцев нужно рассматривать оперативно, по ним должны приниматься без лишней бюрократии конкретные решения», - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями Президентского молодежного кадрового резерва.

Ключевая роль здесь, по его словам, принадлежит цифровизации.

«В ближайшие годы большинство бюрократических процедур в системе госуправления будет автоматизировано. То есть в значительной степени это будет зависеть еще и от вашей работы. Государственный сектор начнет использовать инструменты блокчейн, big data, искусственного интеллекта. Государственные системы, основанные на этих технологиях, позволят превентивно реагировать на вопросы общества и своевременно решать актуальные социальные проблемы», - отметил Президент.

«В значительной степени это реальность не завтрашнего, а уже сегодняшнего дня. Но, к сожалению, не все госслужащие пока еще это осознают», - добавил Глава государства.

Напомним, 2 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поставил задачу «воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.