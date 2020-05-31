Обращение Президента нацеливает на сохранение исторической памяти о колоссальном уроне – член АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член научно-экспертной группы АНК, доктор политических наук Наталья Калашникова поделилась мнением о важности Дня жертв политических репрессий, ежегодно отмечаемого в стране 31 мая, а также об обращении Главы государства касательно их реабилитации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в День памяти жертв политических репрессий в памятной тишине, есть возможность полистать эти уникальные издания из моей библиотеки, подаренные авторами... Несмотря на то, что они изданы в начале 2000 годов, не потеряли актуальности. Напротив они наполнены духом человеческого оптимизма, патриотизма и памяти», - написала Наталья Калашникова в Facebook.

Она прокомментировала и обращение Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

«Обращение Главы государства К. Токаева как раз нацеливает на сохранение исторической памяти о колоссальном уроне, принёсший человечеству «большой террор». Это обращение вселяет уверенность в том, что принятые меры государства с первых дней независимости, будут направлены на восстановление исторической справедливости», - подчеркнула член АНК.

«Поручение Президента о создании Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, которая будет создана для завершения этой работы, подтверждает, что историческая память становится гражданским долгом общества, национальным императивом», - заключила Н. Калашникова.



