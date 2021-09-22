Обращение Президента Касым-Жомарта Токаева: Государство всегда будет поддерживать машиностроительную отрасль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государство всегда будет поддерживать машиностроительную отрасль. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к участникам IХ Форума машиностроителей Казахстана, которое зачитал вице-премьер РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые участники форума, поздравляю вас с открытием IХ Форума машиностроителей Казахстана. Форум стал ведущей площадкой для практического диалога государства и бизнеса, решения актуальных вопросов в отечественном машиностроении. Несмотря на пандемию, отечественные машиностроители – одни из лидеров по экономическим показателям. Рост отрасли составил 24 процента, это существенный вклад в развитие обрабатывающего сектора. Впервые за 10 лет индустриализации вклад обрабатывающей промышленности в развитие экономики превысил долю горнодобывающей отрасли», – говорится в обращении Главы государства.

Далее Президент отметил, что машиностроители достойно справляются с поставленными задачами, расширяют номенклатуру выпускаемых изделий, внедряют новые технологии, в целом, находятся среди лидеров экономических изменений в стране. Государство всегда будет поддерживать машиностроительную отрасль.

«В Послании мной поставлена задача по увеличению экспорта обрабатывающей промышленности до 24 млрд долларов и производительности труда на 30% к 2025 году. Для этого государство примет закон о промышленной политике, утвердит механизмы обеспечения доступным сырьем отечественных промышленных предприятий. Будет обеспечено сопряжение отечественной агропромышленной и промышленной политики. Уверен, что машиностроение Казахстана станет одним из локомотивов экономического роста, занятости и экспорта. Желаю всем плодотворной работы и успехов в достижении поставленных целей!», – так завершается обращение Президента.