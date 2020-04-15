Обращение председателя Сената Парламента принято к конституционному производству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Конституционным Советом 15 апреля 2020 года принято к конституционному производству обращение председателя Сената Парламента о даче официального толкования пункта 3 статьи 61 Конституции Республики Казахстан, со ссылкой на пресс-службу Конституционного Совета.

«В обращении ставятся вопросы, касающиеся нормотворческого процесса, в частности, разграничения предмета регулирования законов и подзаконных нормативных правовых актов.

Согласно Конституционному закону «О Конституционном Совете Республики Казахстан» начата работа по подготовке материалов к заседанию Совета, на котором упомянутое обращение будет рассмотрено по существу», - говорится в сообщении пресс-службы.