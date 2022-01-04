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Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц - Касым-Жомарт Токаев

4 Января 2022 19:57
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Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к демонстрантам после решения Правительства о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ».

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«Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр.

Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в тч в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице», - написал Глава государства в Twitter.

Как сообщалось ранее, правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в Актау. На встрече были озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК «Қазмұнайгаз». Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади.

Завтра, 5 января, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с членами Правительства, сотрудниками своей Администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране.


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