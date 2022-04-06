Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Обработку против клещей начали в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
6 Апреля 2022, 13:12
Обработку против клещей начали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 5 апреля началась дезинсекционная обработка первого тура против иксодовых клещей на территории лесных и городских парков, скверов общей площадью 2424,54 гектара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города сообщили, что обработкой будут охвачены 8 лесных парков и 144 городских парков, скверов.

«Обработка будет проводиться согласно графику с 5 апреля по 5 мая 2022 года с учетом погодных условий (в сухую, не дождливую погоду). Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами, обработки проводятся в два тура (второй тур – в мае-июне)», - уточнили в ДСЭК.

Дезинсекционные мероприятия проводятся филиалом РГП на ПХВ «Центр дезинфекции по Алматы» под непосредственным контролем специалистов санитарно-эпидемиологического контроля города. Сформированные дезбригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом, средствами индивидуальной защиты.

Для проведения противоклещевых обработок используется инсекто-акарицидный препарат «Фаворит». Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществом (3-4 класс). Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных.

Обработка в основном проводится в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке устанавливаются щиты с предупредительными надписями «Проводится противоклещевая обработка».

Горожанам необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки на расстояние, исключающее попадание на кожу или одежду раствора противоклещевого препарата;

- не позволять домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препаратов;

- после проведения обработки в течении 40 дней не собирать и не использовать грибы, травы или ягоды с обработанного участка;

- не посещать парки, скверы и природные очаги в момент проведения противоклещевой обработки и в течение трех суток после нее.

Напомним, как распознать симптомы опасной патологии и что делать при подозрении на клещевую инфекцию можно прочесть здесь.


Алматы   Безопасность   Общество   Природа  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра