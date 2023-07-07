Обработку полей от саранчовых вредителей проводят в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области проводится работа по обработке полей от саранчовых вредителей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

По данным Актюбинской областной территориальной инспекции, в Актюбинской области изначально распространены два стадных вида саранчи – это итальянский прус и азиатская саранча.

Итальянский прус обитает на территории Айтекебийского, Иргизского, Уилского, Хромтауского, Темирского, Шалкарского районов, азиатская саранча находится в Иргизском районе.

На сегодня из 622 544 гектаров земли, подлежащих обработке от итальянского пруса, проведены необходимые работы на 597 624 га. От азиатской саранчи из 21500 гектаров специалисты обработали 20 900 гектаров земли.

В областной территориальной инспекции отмечают, что ситуация по саранче в регионе стабильная. Химическая обработка полей от саранчовых вредителей продолжается, посевам ничего не угрожает. Фитосанитарная обстановка под строгим контролем.