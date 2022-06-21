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    15:44, 21 Июнь 2022 | GMT +6

    Обработка зеленых насаждений от вредителей проводится в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Алматы делятся в соцсетях фотографиями и кадрами с засыхающими деревьями в парках и аллеях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе акимата города сообщили, что в целях сохранения и оздоровления зеленого фонда города на территории 8 районов силами специализированных организаций ведутся работы механизированным и ручным методом по биологической обработке зеленых насаждений от листогрызущих и сосущих вредителей.


    Обработка проводится биологическими и в некоторых случаях химическими препаратами низкого класса опасности (П-4), разрешенными к применению на территории населенных пунктов.

    «К примеру, использовался микробиологический препарат «Битоксибациллин», «Актарофит». Особенность этого препарата – «живой» состав, который не содержит токсинов, а его активными веществами являются белковые кристаллы и споры микробной культуры и грибов авермектинов. Данный препарат безопасен для человека, пчел, животных, птиц и рыб», - отметили в акимате.

    Акиматом совместно с сотрудниками Казахского научного института защиты растений и карантина имени Ж. Жиембаева проведен мониторинг зеленого фонда города. Выявлены очаги заражения дубовыми минирующими пилильщиками. Данные вредители, зафиксированные на территории города в 2019 году как инвазивные виды вредителей, завезены с территории Кыргызстана.

    «Специализированными организациями произведена работа по обработке зеленых насаждений от указанных вредителей. Обильные осадки затрудняют своевременную обработку, что малоэффективно. Работа в данном направлении продолжается. Участок, где выявлены очаги заражения, находится на контроле управления зеленой экономики», - заявили в акимате.

    Ранее сообщалось, что более 3 тыс. деревьев подлежат вырубке в роще Баума в Алматы.


    Теги:
    Акимат Природа Алматы Экология Видео
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