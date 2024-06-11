Обработка от саранчи в Казахстане идет полным ходом

По состоянию на 10 июня из запланированных 2,5 млн га площадей обработки против саранчовых вредителей в Казахстане обработано более 800 тыс. га, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минсельхоз РК.

Так как обработки имеют эффективность на определенной стадии развития вредителей, то для уничтожения насекомых необходимо дождаться полного отрождения личинок саранчи, которое происходит в разное время в разных регионах.

По Туркестанской области:

помимо проведенных обработок на 270 тысячах гектаров, в области выявлены новые участки распространения саранчи на площади свыше 50 тысяч гектаров.

Дополнительные обработки проводятся в городе Арыс, в Сарыагашском, Келесском, Ордабасинском и Шардаринском районах.

Привлечено 73 единицы наземной техники, 4 самолёта. В данное время вся необходимая техника сконцентрирована вокруг посевов овощебахчевых культур. На сегодняшний день повреждений посевов не допущено.

По поручению министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова для контроля предпринимаемых мер в регион направлены вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы и Председатель КГИ в АПК Дархан Абдикаримов.

По Костанайской области:

в пяти районах проведены химические обработки на площади более 51 тысячи гектаров. Для мониторинга и выявления мест отрождения саранчи привлечены 130 обследователей и 326 временных работников. Наготове — 72 единицы техники.

Очаг в Торгайском районе, снятом на видео, обработан согласно плану, насекомые уничтожены.

По Актюбинской области:

В Айтекебийском районе начались отрождения саранчи. Техника для обработки наготове. В 12 районах области химобработка проведена на 315 тысячах гектаров, с использованием 74 единиц техники. Для обследования и выявления мест отрождения саранчи привлечены порядка 600 человек.