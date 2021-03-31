Обоснованность повышения тарифа на электроэнергию объяснил советник гендиректора АО «Жамбылская ГРЭС»
По словам собеседника, на сегодня тариф убыточный по всем электростанциям РК, потому что себестоимость у каждой электростанции на порядок выше, чем предельный тариф.
«Не все статьи расходов учтены, поэтому для устойчивого развития отрасли необходимо предельные тарифы на электроэнергию корректировать ежегодно с учетом уровня инфляции, что не происходило на протяжении многих лет. Так было с 2009 по 2015 годы, когда ежегодно по правилам с 1 января повышался тариф и все об этом знали, строили планы, модернизировались», - отметил В. Мележик.
В 2019 году, как добавил спикер, был введен рынок мощности электроэнергии. Предполагалось, что плата за мощность будет на уровне, достаточном для проведения политик модернизации с целью обновления мощности станции.
«Однако с вводом рынка мощности энергопроизводящим станциям фактически снизили отпускной тариф на производство электроэнергии, что значительно сказалось на ухудшении финансовой устойчивости и технической эффективности», - пояснил он.
Как добавил В. Мележик, каждая энергопроизводящая организация отправляла свои пакеты документов со всеми расчетами и обоснованиями на рассмотрение еще в 2020 году.
Между тем, спикер озвучил и проблемные моменты.
«Мы – энергопроизводящая организация. Есть передающая организация, есть снабжающая, и парадокс в том, что мы завязаны в одной цепочке и реализуем один и тот же товар, но тарифы утверждают нам разные органы: нам - Министерство энергетики, а снабжающим организациям и передающим – ДКРЭМ и Антимонопольный комитет. Вот с 1 апреля идет повышение энергопроизводящего тарифа, последние подают заявку и на утверждение им тарифа уходит порядка 5-6 месяцев, соответственно, сборов нет, они нам не платят за приобретенную электроэнергию. Происходит вот такой коллапс», - резюмировал В. Мележик.
Напомним, корректировка тарифов была произведена 30 марта текущего года соответствующим приказом министра энергетики Республики Казахстан. Данный приказ должен быть введен с 1 апреля 2021 года.