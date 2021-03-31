Обоснованность повышения тарифа на электроэнергию объяснил советник гендиректора АО «Жамбылская ГРЭС»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – С 1 апреля в Казахстане вырастут тарифы на электроэнергию. Обоснованность повышения тарифа объяснил корреспонденту МИА «Казинформ» член совета директоров, советник генерального директора АО «Жамбылская ГРЭС» Владимир Мележик.

По словам собеседника, на сегодня тариф убыточный по всем электростанциям РК, потому что себестоимость у каждой электростанции на порядок выше, чем предельный тариф.

«Не все статьи расходов учтены, поэтому для устойчивого развития отрасли необходимо предельные тарифы на электроэнергию корректировать ежегодно с учетом уровня инфляции, что не происходило на протяжении многих лет. Так было с 2009 по 2015 годы, когда ежегодно по правилам с 1 января повышался тариф и все об этом знали, строили планы, модернизировались», - отметил В. Мележик.

В 2019 году, как добавил спикер, был введен рынок мощности электроэнергии. Предполагалось, что плата за мощность будет на уровне, достаточном для проведения политик модернизации с целью обновления мощности станции.

«Однако с вводом рынка мощности энергопроизводящим станциям фактически снизили отпускной тариф на производство электроэнергии, что значительно сказалось на ухудшении финансовой устойчивости и технической эффективности», - пояснил он.

Как добавил В. Мележик, каждая энергопроизводящая организация отправляла свои пакеты документов со всеми расчетами и обоснованиями на рассмотрение еще в 2020 году.

Между тем, спикер озвучил и проблемные моменты.

«Мы – энергопроизводящая организация. Есть передающая организация, есть снабжающая, и парадокс в том, что мы завязаны в одной цепочке и реализуем один и тот же товар, но тарифы утверждают нам разные органы: нам - Министерство энергетики, а снабжающим организациям и передающим – ДКРЭМ и Антимонопольный комитет. Вот с 1 апреля идет повышение энергопроизводящего тарифа, последние подают заявку и на утверждение им тарифа уходит порядка 5-6 месяцев, соответственно, сборов нет, они нам не платят за приобретенную электроэнергию. Происходит вот такой коллапс», - резюмировал В. Мележик.

Напомним, корректировка тарифов была произведена 30 марта текущего года соответствующим приказом министра энергетики Республики Казахстан. Данный приказ должен быть введен с 1 апреля 2021 года.





