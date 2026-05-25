Оборудование для фальшивых звонков изъято в Павлодаре
В Павлодаре выявили факт использования симбокса и большого количества SIM-карт для мошеннических схем, при проверке изъято оборудование и возбуждено уголовное дело, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.
По предварительным данным, техника могла применяться для организации мошеннических звонков и подмены номеров.
— В ходе поквартирного обхода в одном из многоквартирных домов установлен гражданин, в жилище которого обнаружен симбокс на 128 слотов, 115 Sim-карт сотовых операторов «Tele2» и «Алтел», 2 роутера и 32 сотовых телефона, — сообщили в ведомстве.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст. 213 УК, незаконное использование и распространение программ, позволяющих изменять идентификационные данные абонентских устройств.
Следственные органы продолжают устанавливать возможные каналы поставки оборудования и лиц, причастных к его использованию. Также проверяется возможная связь с другими эпизодами аналогичных преступлений.
