Оборудование для фальшивых звонков изъято в Павлодаре

В Павлодаре выявили факт использования симбокса и большого количества SIM-карт для мошеннических схем, при проверке изъято оборудование и возбуждено уголовное дело, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

По предварительным данным, техника могла применяться для организации мошеннических звонков и подмены номеров.

— В ходе поквартирного обхода в одном из многоквартирных домов установлен гражданин, в жилище которого обнаружен симбокс на 128 слотов, 115 Sim-карт сотовых операторов «Tele2» и «Алтел», 2 роутера и 32 сотовых телефона, — сообщили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст. 213 УК, незаконное использование и распространение программ, позволяющих изменять идентификационные данные абонентских устройств.

Следственные органы продолжают устанавливать возможные каналы поставки оборудования и лиц, причастных к его использованию. Также проверяется возможная связь с другими эпизодами аналогичных преступлений.

