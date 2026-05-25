KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Оборудование для фальшивых звонков изъято в Павлодаре

    В Павлодаре выявили факт использования симбокса и большого количества SIM-карт для мошеннических схем, при проверке изъято оборудование и возбуждено уголовное дело, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области. 

    SIM-карта
    Фото: ТАСС

    По предварительным данным, техника могла применяться для организации мошеннических звонков и подмены номеров.

    — В ходе поквартирного обхода в одном из многоквартирных домов установлен гражданин, в жилище которого обнаружен симбокс на 128 слотов, 115 Sim-карт сотовых операторов «Tele2» и «Алтел», 2 роутера и 32 сотовых телефона, — сообщили в ведомстве. 

    По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст. 213 УК, незаконное использование и распространение программ, позволяющих изменять идентификационные данные абонентских устройств.

    Следственные органы продолжают устанавливать возможные каналы поставки оборудования и лиц, причастных к его использованию. Также проверяется возможная связь с другими эпизодами аналогичных преступлений.

    Напомним, полиция пресекла автокортеж выпускников в Алматы.

    Регионы Казахстана Павлодар Прокуратура Павлодарская область
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор