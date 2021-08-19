Оборотные средства на закуп сырья просят сельхозпроизводители в качестве условия неповышения цен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проводимой работы по мониторингу цен на продукты питания Агентство по защите и развитию конкуренции провело ряд встреч с сельхозтоваропроизводителями и их объединениями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На сегодняшний день наблюдается снижение еженедельной динамики роста цен на социально-значимые продуктовые товары с 0,5-0,6% до 0-0,1%.

Учитывая появление нового урожая сельхозпродукции и поддержку правительства, в том числе при предоставлении ГСМ, явных причин, как это было озвучено участниками встреч, для резкого роста цен на продукты питания до конца текущего года не имеется. Исключением являются куриные яйца, цены на которые, после убыточного летнего межсезонья, вернутся на уровень начала года.

Вместе с тем остается ряд базовых факторов, создающих риски роста цен.

В первую очередь, это высокая доля импортозависимости на рынках социально-значимых продуктовых товаров – сахар, подсолнечное масло, гречка, рожки, мясо говядины и т.д. Это означает безусловное повышение отечественных цен на данные продукты при росте цен за рубежом.

Второе - сокращение объемов производства отдельных видов сельхозпродукции и посевных площадей, в том числе обусловленное нестабильностью направлений субсидирования, сокращением объемов выделяемых средств.

В свою очередь, сельхозтоваропроизводители просят выделить оборотные средства на закуп сырья нового урожая по действующим низким ценам во избежание увеличения затрат на закуп сырья в течение года.

Одновременно Агентством по защите и развитию конкуренции начаты работы по выявлению посреднических схем реализации сельхозпродукции и обоснованности применения торговых надбавок.

Для справки: Перечень социально-значимых продуктов питания, состоящий из 19 наименований продуктов, утвержден постановлением Правительства РК. В него входят: мука пшеничная первого сорта, хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой), рожки (весовые), крупа гречневая (ядрица, весовая), рис шлифованный (круглозерный, весовой), картофель, морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, сахар белый – сахар-песок, масло подсолнечное, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке, кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и растительных жиров), яйцо куриное (I категория), соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»), творог 5 – 9 % жирности. На данные виды продуктов устанавливаются пороговые значения и предельно допустимые розничные цены.