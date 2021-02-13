Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Обогатительную фабрику планируют запустить в этом году в Жайреме

Автор:  
Агата Мухамеджанова
13 Февраля 2021, 12:19
Обогатительную фабрику планируют запустить в этом году в Жайреме

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Акиму Карагандинской области Женису Касымбеку доложили о ходе восстановления заброшенных домов, развития производства, ремонте школ, а также развитии Жайрема и Каражала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Жайреме на стадии завершения строительство обогатительной фабрики. Это производство по переработке полиметаллической руды мощностью до 5 млн тонн в год. Получать продукцию здесь будут с помощью самых современных технологий. Аким Карагандинской области Женис Касымбек во время рабочей поездки в посёлок побывал на предприятии.

photo


Ему рассказали о том, что сейчас на фабрике ведутся пусконаладочные работы, во втором квартале ожидается её запуск, а в течение года производство должно выйти на проектную мощность.

Месторождение полиметаллических руд «Жайрем» - одно из самых больших в Казахстане. Здесь богатые запасы свинцово-цинковых, барит-полиметаллических, а также железомарганцевых руд.

photo

photo


Помимо фабрики, акима области интересовало развитие самого посёлка. В Жайреме Женис Касымбек побывал на площадке по восстановлению пятиэтажного дома. В прошлом году местные власти с помощью областного и местного бюджетов обещали приступить к строительным работам. И сегодня дом на 85 квартир почти готов. Аналогичная работа сейчас идёт и в Каражале, где также с рабочей поездкой побывал глава области. В городе восстанавливают когда-то брошенную пятиэтажку. Помимо этого дома, намерены привести в порядок ещё один, в котором необходимо отремонтировать 26 квартир, провести коммуникации, сделать крышу.

photo


«В регионе будут восстановлены два пятиэтажных жилых дома, что на 75% сократит очередь на жильё. По итогам года должны сдать 150 квартир», - рассказал аким Каражала Тлектес Досаев.

По словам главы Каражала, центральные улицы города уже заасфальтированы и освещены, осталось благоустроить 8 улиц частного сектора, где ещё нет асфальта и светоточек. Также разрабатывается проект реконструкции канализационных сетей, и на следующий год запланированы монтажные работы.

«В прошлый мой приезд сюда поднимался вопрос капитального ремонта в средней школе №1. За более чем 50-летнее существование учебного заведения ремонт не проводился. Также нужен был новый спортзал. Сегодня по этой теме вопросов нет: ремонт завершили, к школе сделали пристройку со спортзалом. И теперь дальше нужно решать задачи города. По просьбе местных жителей поручаю восстановить в Каражале стадион и подготовить документы для строительства бассейна», - сказал Женис Касымбек.

В завершение поездки аким области отметил, что и Каражал, и Жайрем сделали многое в плане благоустройства. В прошлом году реализовано 11 проектов по ДКЗ, создано 199 рабочих мест.

photo

photo

photo

photo

photo

photo


Карагандинская область   Акимат   Промышленность   Строительство   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом