Обновленный экологический маршрут открыли в нацпарке «Көлсай көлдері»

27 Ноября 2022, 16:45

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Обновленный экологический маршрут «Табиғатқа құлақ сал» открылся в национальном природном парке «Көлсай көлдері». Ожидается, что его запуск позволит снизить чрезмерную рекреационную нагрузку с озер Кольсай и Кайынды путем перераспределения текущего потока посетителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экомаршрут «Табиғатқа құлақ сал» (Услышь природу), протяженностью 13,3 км, запущен при поддержке ПРООН в ущелье Саты Алматинской области. Торжественное открытие состоялось с участием вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Алии Шалабековой.

Вице-министр заявила, что охраняемые природные территории, в частности национальные парки, занимают особую роль в развитии экологического туризма. По данным Бюро национальной статистики, в 2021 году охраняемые территории посетило около 1,5 млн человек, что на 40% выше, чем в 2020 году, а за 10 месяцев текущего года этот показатель составил 1,7 млн человек.

«С одной стороны сейчас наблюдается позитивная тенденция для туристического сектора, с другой стороны усиливается антропогенное воздействие на природную среду и биоразнообразие, что требует повышенного внимания для выработки мер по снижению растущей нагрузки. Министерством ведется работа по совершенствованию законодательной базы в области особо охраняемых природных территорий. Обновлен Национальный стандарт 2993–2017 по экотуризму. Также ведется работа по внесению изменений и дополнений в административный и уголовный кодексы по усилению ответственности граждан за экологические правонарушения, в частности, повышение штрафных санкций за засорение твердо-бытовыми отходами и нарушение режима особо охраняемых природных территорий», - сказала Алия Шалабекова.

Основная идея маршрута «Табиғатқа құлақ сал» – создать условия для нового вида экотуризма, так называемого «познавательного» и более экологичного сближения с природой с минимальными элементами обустройства и вмешательства в природный ландшафт. На данном маршруте установлены входная группа и информационные указатели, смотровая площадка, места отдыха, тематические аншлаги (стенды), содержащие ключевую информацию о биоразнообразии особо охраняемой территории. Аналогичные работы по обустройству пилотных маршрутов проведены также в Катон-Карагайском и Сайрам-Угамском национальных природных парках.

В рамках совместных инициатив ПРООН и Минэкологии при финансовой поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ) разработаны План управления «Көлсай көлдері» и Стратегия развития экологического туризма. В результате этой работы определено видение развития экотуризма в национальном парке, приоритетные направления, задачи и бюджетирование. Обустройство экологического маршрута «Табиғатқа құлақ сал» является одним из мероприятий по реализации разработанной стратегии.

«Программа развития ООН на протяжении многих лет поддерживает Казахстан в развитии экотуризма как одной из мер сохранения биоразнообразия и устойчивого развития регионов в Казахстане. Начиная с 2004 года ПРООН при финансовой поддержке ГЭФ, а также в рамках связанных грантов с Правительством Казахстана реализовала 10 масштабных инициатив в области сохранения биоразнообразия. Вклад в мероприятия по сохранению глобально значимых экосистем Казахстана составил более 29 млн долларов», - отметил и.о. постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов.

Эксперт проекта ПРООН Акмарал Агажаева добавила, что «Табиғатқа құлақ сал» - это альтернативный экологический туристический маршрут, который призван увидеть другой Кольсай.

«Кольсай всегда ассоциируется с озерами, но этот парк очень удивительный, есть еще много мест о которых нужно говорить нашим гражданам, туристам. Эта тропа позволит снизить рекреационную нагрузку и перенаправить часть туристического потока на этот маршрут», - заметила спикер.

Исполнительный директор Агентства развития охраняемых территорий Денис Деменко сообщил, что над обустройством тропы в течение восьми месяцев активно работала команда из нескольких десятков человек.

«На самом деле это сложный большой проект. Нашей задачей было сделать так, чтобы люди смогли почувствовать, что такое экотуризм. Все это нужно для того, чтобы люди почувствовали природу, чтобы не мусорили и почувствовали ее ценность. Для нас это было ключевой задачей. Когда мы проектируем тропы, мы не стараемся сделать что-то вычурное, красивое и так далее, наша основная задача - гармонично вписать это в окружающую среду», - отметил Денис Деменко.

Гендиректор нацпарка «Көлсай көлдері» Ержан Калматаев заявил, что с начала года нацпарк посетило более 200 тысяч человек. В прошлом году доход от посетителей составил свыше 100 млн тенге.

«По сравнению с прошлым годом, в этом году посещаемость увеличилась на 30%. За последние два года у нас активно развивается экотуризм. Это общемировой тренд. Много иностранцев посещают наш парк. Ущелье Саты у нас менее популярно, поэтому мы открыли этот экологический маршрут. Мы думаем, что от этого теперь будет расти посещаемость парка. В следующем году мы также планируем открыть еще новую тропу», - заметил директор нацпарка.

В части развития экотуризма, ПРООН разработала методические рекомендации, которые охватывают вопросы расчета норм рекреационных нагрузок. Оказывается поддержка в обустройстве турмаршрутов, создании туристской инфраструктуры, проводится работа с местным населением. Сельские населенные пункты, расположенные вокруг ГНПП «Көлсай көлдері», включены в программу кредитования «Эко-Даму». Приоритетными направлениями для кредитования являются устойчивое развитие экотуризма, лесного, рыбного, охотничьего и пастбищного хозяйства, домашнее птицеводство, кролиководство, пчеловодство.

При поддержке ПРООН созданы восемь новых особо охраняемых природных территорий, расширены площади трех существующих природных территорий. Появились природные резерваты «Акжайык», «Алтын-Дала», «Иле-Балхаш» и национальные парки «Буйратау», «Жонгар Алатау» и «Тарбагатай». Впервые в Казахстане созданы экологические коридоры «Капшагай-Балхаш» и «Ыргыз-Торгай-Жыланшык» на площади 2,9 млн га.