Обновленные push уведомления появились в приложении eGov mobile

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мобильное приложение eGov mobile рассылает персональные push уведомления в разных жизненных ситуациях. Обновленные уведомления позволяют напомнить казахстанцам о предстоящих важных датах: о выходе на пенсию, о поступлении и окончании ВУЗ, о зачислении ребенка в школу, об одобрении заявок портала Е-лицензирование и о смене руководителя компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт eGov.kz.

Отправленные push-уведомления будут доступны для просмотра в мобильном приложении, в разделе «Уведомления». В случае если не установлено мобильное приложение, а в личном кабинете портала eGov.kz указан сотовый номер, пользователю будет направлено SMS с информацией о поступлении нового уведомления от 1414 со ссылкой на скачивание приложения.

Отметим, данные обновления реализованы в рамках концепции Главы государства Invisible Government. То есть государство будет предлагать казахстанцам нужные им госуслуги и сопровождать их на всех этапах жизненного цикла.