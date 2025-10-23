Обновленную казарму открыли в войсковой части Кокшетау ко Дню Республики

Торжественную часть открыла посадка возле новой казармы именных елей, в которой приняли участие и гости мероприятия.

Выступая с приветственной речью, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов напомнил собравшимся о том, что в текущем году отмечается 30-летие со дня образования воинской части 5510.

— За эти годы часть стала надежной опорой в обеспечении общественного порядка и безопасности в регионе. Вы с честью выполняете поставленные задачи. Благодаря вашей бдительной службе и профессиональному мастерству обеспечиваются общественный порядок и спокойствие граждан. Вы активно участвуете в ликвидации пожаров и наводнений, всегда приходите на помощь в трудную минуту, — отметил глава области.

Так, личный состав части активно участвовал в строительстве и укреплении защитной дамбы вдоль реки Кылшакты во время паводков. Благодаря этому удалось спасти Кокшетау от масштабной катастрофы.

За высокие достижения в службе памятным знаком имени Рахымжана Кошкарбаева были награждены командир 2-го батальона оперативного назначения Ерлан Сахмедов и заместитель командира 2-го батальона оперативного назначения Валерий Осколков. Также нагрудные знаки «За охрану общественного порядка» получили старший стрелок 3-го взвода 3-й роты оперативного назначения Джахангир Бабаханов и старший снайпер, старший специалист 1-го отделения 1-го взвода 4-й роты оперативного назначения Абзал Мэлс.

После торжественной части гости ознакомились с казармой.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform