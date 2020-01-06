Обновленную базу для тренировок получили футболисты ФК «Тараз»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе завершилась реконструкция стадиона «Жастар», находящегося при базе футбольного клуба «Тараз», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, реконструкция стадиона, расположенного в жилом массиве Химпоселок, началась в июле 2019 года. Капитальный ремонт объекта в соответствии с Дорожной картой строительства и реконструкции спортплощадок города Тараза обошелся областному бюджету в 534 миллиона тенге.





Как сообщили в пресс-службе ПФК «Тараз», обновленная база футбольного клуба вызывает восхищение.

«Здесь уже тренируются основная и молодежная команда «Тараз», а в будущем этой спортивной базой могут воспользоваться все юношеские команды футбольного центра», - пояснили в пресс-службе клуба.





По словам исполняющего обязанности руководителя ФК «Тараз» Габита Казбекова, стадион оснащен двумя современными газонами. Основное поле – финского производства, его размеры соответствуют европейским стандартам - 105 на 68 метров. Размеры вспомогательного поля - 90 на 60, турецкого производства.





Построена и новая трибуна на 490 мест, под ней здание с различными вспомогательными кабинетами - душевыми, раздевалками, судейской, тренерской комнатой и так далее. Вокруг стадиона обновлено ограждение, есть небольшая стоянка. Специальное освещение позволяет проводить тренировки даже в ночное время.





В ФК «Тараз» подчеркнули, что в ближайшее время стадион пройдет сертификацию Казахстанской федерации футбола. Ожидается, здесь будут проводиться матчи юношеского первенства республики, Первой лиги национального первенства и, возможно, Премьер-лиги.

«Самое главное - ребята футбольного центра «Тараз» получили постоянную прописку и прекрасные условия для совершенствования своего мастерства. Безусловно, это положительно отразится на их тренировочном процессе и достижениях», - отметили в клубе.

Ежегодно в областном центре увеличивается количество объектов для занятий спортом. По информации руководителя управления физической культуры и спорта акимата области Нурбола Жунусбекова, на сегодняшний день в Жамбылской области имеется боле 2 340 спортивных объектов. Это крупнейший в стране Дворец спорта «Тараз-Арена», 17 стадионов, 20 спортивных комплексов, 1 185 спортивных площадок, 623 спортивных зала, 449 футбольных полей и 56 других объектов. В сельской местности расположено 1 640 спортивных объектов из общего числа.