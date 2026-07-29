Обновленный железнодорожный вокзал начал работу в Кызылординской области

В Кызылординской области после масштабной реконструкции открылся исторический вокзал станции Сексеул, построенный в 1904 году и обновленный по современным стандартам комфорта и безопасности, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

В ходе реконструкции были обновлены фасад и кровля, проведен капитальный ремонт внутренних помещений, установлены современные алюминиевые витражи с энергосберегающими стеклопакетами. При выполнении работ использованы качественные и долговечные материалы отечественного производства.

Фото: АО «НК «Қазақстан темір жолы»

— Сегодня вокзал Сексеул представляет собой современное одноэтажное здание общей площадью 454,03 квадратных метра. Объект обеспечивает комфортные условия для пассажиров и создает благоприятную среду для ожидания и обслуживания. Вокзал III класса ежедневно обслуживает в среднем около 300 пассажиров. Через станцию курсируют 30 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Алматы, Астаной, Карагандой, Атырау, Павлодаром, Кызылордой, Актобе, Уральском, Мангистау, Жезказганом, Шымкентом, Туркестаном, Шу, Таразом, а также с Российской Федерацией, Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой, — отметили в КТЖ.

Фото: АО «НК «Қазақстан темір жолы»

По территории области проходит магистральная железнодорожная линия протяженностью 1051,7 км. Ежедневно курсируют 15 пассажирских поездов. Кроме того, в регионе капитально ремонтируется более 80 километров железнодорожных путей.

Фото: АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Как подчеркнули в АО «НК «Қазақстан темір жолы», реализация проекта стала важным этапом в развитии железнодорожной инфраструктуры страны и совершенствовании качества транспортного обслуживания населения. Обновленный вокзал позволит создать более комфортные условия для пассажиров, повысить уровень предоставляемых услуг и обеспечить дальнейшее развитие железнодорожных перевозок.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области после реконструкции открылся железнодорожный вокзал Сарыбель.