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    22:52, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Обновленная трасса «Алматы – Усть-Каменогорск» откроется в ВКО в 2022 году

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане в 2022 году откроется обновленная автотрасса «Алматы - Усть-Каменогорск», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

    Аким ВКО Даниал Ахметов в ходе отчетной встречи сообщил общественному совету, что в текущем году в Восточном Казахстане будут продолжены важные для развития транспортной инфраструктуры региона проекты, такие как реконструкция аэропортов города Усть-Каменогорск, села Урджар, а также строительство моста через Бухтарминское водохранилище. В целом, как отметил в своем докладе глава региона, в транспортно-дорожную инфраструктуру области за прошлый год инвестировано 88,8 млрд тенге. Доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии доведена до 85%.

    «В реконструкцию дорог республиканского значения будет инвестировано 70 млрд тенге. Откроется движение по трассе «Алматы - Усть-Каменогорск», на участке 200 км по автодороге «Калбатау – Майкапчагай». Полностью дороги введутся в 2022 году. Кроме того, будут проводиться работы на 138 км дорог областного и районного значения на 3,3 млрд тенге. Всего в транспортно-дорожную инфраструктуру в текущем году будет инвестировано 86,7 млрд тенге», – отметил Даниал Ахметов.

    Также завершается реконструкция 20 км дорог «Таскескен-Бахты», после корректировки проекта продолжаются работы на трассе «Усть-Каменогорск - Алтай - Рахмановские ключи» в обход Осиновского перевала.


    Теги:
    Дороги Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Транспорт Инфраструктурные проекты Акимат Строительство
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