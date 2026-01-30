Обновление преамбулы Конституции делает документ жизнеспособным — депутат
Депутат Мажилиса Бактыкожа Измухамбетов заявил, что обновление преамбулы Конституции закрепляет ответственность государства и граждан перед будущими поколениями, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Мы все вместе обсуждаем Конституционную реформу, имеющую особое значение для будущего страны. В первую очередь, обновление преамбулы Конституции и совершенствование ее содержания делает этот священный документ жизнеспособным. Среди предложений, которые должны быть отражены в тексте преамбулы, предусмотрена специальная норма об ответственности перед будущими поколениями и защите их интересов. Это напрямую связано с интересами и целями будущих поколений, — отметил депутат.
Он подчеркнул, что ответственность перед будущими поколениями является одним из основных принципов государственной политики.
— Этот принцип должен быть ключевым при формировании экологической политики, бюджетного планирования, рациональном и экономном использовании природных ресурсов, сохранении национального богатства. Он обеспечивает, что управление государством направлено не на ближайшие интересы, а на устойчивое и стабильное развитие страны. Также этот принцип тесно связан с социальной ответственностью государства, защитой окружающей среды и укреплением национальной безопасности. Поэтому закрепление этой нормы — это не декларативная позиция, а важный принцип, определяющий стратегическое направление государственной политики, — сказал Бактыкожа Измухамбетов.