Обновление преамбулы Конституции делает документ жизнеспособным — депутат

— Мы все вместе обсуждаем Конституционную реформу, имеющую особое значение для будущего страны. В первую очередь, обновление преамбулы Конституции и совершенствование ее содержания делает этот священный документ жизнеспособным. Среди предложений, которые должны быть отражены в тексте преамбулы, предусмотрена специальная норма об ответственности перед будущими поколениями и защите их интересов. Это напрямую связано с интересами и целями будущих поколений, — отметил депутат.

Он подчеркнул, что ответственность перед будущими поколениями является одним из основных принципов государственной политики.