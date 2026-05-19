Обновление энергоблоков, котлов и турбин проводится в Казахстане

В Казахстане продолжается подготовка к следующему отопительному сезону на энергообъектах ведется капитальный ремонт энергоблоков, котлов и турбин, а также модернизация электросетей и теплосетей для снижения износа инфраструктуры, передает Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

На пресс-конференции в СЦК председатель комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Ержан Ертаев проинформировал об итогах прошедшего отопительного сезона и мерах по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду.

Как отметил Ержан Ертаев, прошедший отопительный сезон в стране завершен в штатном режиме.

— В прошлом году капитально отремонтированы 10 энергоблоков, 63 котла и 39 турбин. Также проведен ремонт 17 тыс. км линий электропередачи, 420 подстанций и заменено 323 км тепловых сетей. Зафиксировано снижение уровня износа: электрических станций до 53%; электрических сетей до 66,2%; тепловых сетей до 50%. По итогам отопительного сезона пять ТЭЦ перешли из красной зоны в желтую, еще три — из желтой в зеленую, — отметили в Министерстве энергетики РК.

По словам Ержана Ертаева, в Казахстане ведется активная подготовка к следующему отопительному сезону. В этом году на электрических станциях запланирован капремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. На сегодняшний день ремонтные работы ведутся на 3 энергоблоках, 25 котлах и 11 турбинах, уже завершены работы на 1 энергоблоке, 4 котлах и 2 турбинах.

Также предусмотрен ремонт 17 тыс. км электролиний и 444 подстанций, отремонтированы около 1,3 тыс. км электрических сетей, 91 подстанция и порядка 505 распределительных пунктов.

— По тепловым сетям в 2026 году план реконструкции и ремонта составляет 377 км. В настоящее время работы начаты на 170 км тепловых сетей. По итогам реализации ремонтной кампании ожидается дальнейшее снижение уровня износа: на электрических станциях — до 52%, электрических сетях — до 65,7%, тепловых сетях — до 48%, — подчеркнули в Минэнерго РК.

По итогам брифинга председатель комитета подчеркнул, что Министерство энергетики продолжит постоянный контроль за ходом ремонтной кампании, состоянием энергообъектов и подготовкой регионов к предстоящему отопительному сезону.

