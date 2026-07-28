Абитуриентам МВД РК разрешили оспаривать результаты испытаний онлайн

В Казахстане абитуриенты, поступающие в высшие учебные заведения Министерства внутренних дел, смогут подавать апелляции на результаты испытаний по физической подготовке через цифровую систему, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, казахстанцы, желающие поступить в специальные учебные заведения МВД на очную форму обучения, смогут подать заявление через цифровую систему либо обратиться в кадровые подразделения территориальных органов внутренних дел по месту жительства с последующей регистрацией в системе. Изменения внесены приказом министра внутренних дел РК от 17 июля 2026 года.

После регистрации каждому кандидату автоматически сформируют личный кабинет. Через него будут направляться уведомления о прохождении всех этапов отбора, а также результаты медицинского освидетельствования, проверки физической подготовки и конкурсного отбора.

К заявлению необходимо приложить электронное удостоверение личности из сервиса цифровых документов, фотографии, копию документа об образовании, а гражданам, прошедшим срочную службу в Национальной гвардии — рекомендацию для участия в конкурсном отборе.

Территориальные подразделения полиции проверят комплектность документов в течение двух рабочих дней. Если каких-либо документов будет недостаточно, кандидат получит уведомление с требованием устранить недостатки.

Отбор поступающих включает медицинское освидетельствование, проверку физической подготовки, профессиональный отбор и конкурс по результатам ЕНТ. Все результаты будут вноситься в цифровую систему и отображаться в личном кабинете кандидата.

Одним из нововведений стала возможность подачи апелляции на результаты испытаний по физической подготовке. Сделать это можно через цифровую систему не позднее 13:00 следующего дня после публикации результатов. Апелляционная комиссия обязана рассмотреть обращение в течение суток.

По итогам конкурсного отбора система автоматически сформирует единый ранжированный список кандидатов, список зачисленных и резервный список. Если поступивший откажется от обучения, его место предложат следующему кандидату из резерва.

Документ также сохраняет право на внеконкурсное зачисление отдельных категорий граждан. В их числе — дети сотрудников, погибших или получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей, обладатели знака «Алтын белгі», абитуриенты, набравшие не менее 100 баллов на ЕНТ, а также кандидаты с высокими спортивными достижениями и международными сертификатами по английскому языку.

Кроме того, заслуженные мастера спорта и мастера спорта Республики Казахстан освобождаются от прохождения испытаний по физической подготовке.

Приказ вводится в действие с 4 августа 2026 года.

Ранее абитуриентов предупредили о фейковых SMS с сообщениями о зачислении в учебные заведения МВД РК.