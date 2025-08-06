Обновлены правила градостроительного планирования регионов в Казахстане

Правила изложены в новой редакции.

- Заказчиком по разработке комплексных схем градостроительного планирования территорий регионов является местный исполнительный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства. Заказчик определяет разработчика (генерального проектировщика) в соответствии с законодательством о государственных закупках, - говорится в документе.

Комплексная схема разрабатывается проектной организацией, имеющей лицензию, в соответствии с генеральной схемой организации территории РК и соответствующей межрегиональной схемой территориального развития.

Комплексная схема определяет цели государственной градостроительной политики с учетом социально-экономических, производственно-хозяйственных и природно-климатических условий на территории данного региона, ее зонирование, а также устанавливает основные направления по:

совершенствованию системы расселения;

развитию населенных пунктов, производственной, транспортной, инженерной, социальной и рекреационной инфраструктур;

защите территорий от опасных (вредных) воздействий природных и антропогенных, техногенных явлений и процессов;

улучшению экологической обстановки градостроительными средствами и методами;

сохранению объектов историко-культурного наследия и (или) охраняемых ландшафтных объектов;

охране водных объектов от загрязнения, засорения, истощения.

С учетом ограничений на использование территорий определяются функциональное зонирование территорий и интенсивность их использования.

Комплексная схема содержит предложения по установлению границ населенных пунктов в данном регионе, пригородных зон, обеспечению ресурсами для комплексного развития территории, включая резервные территории, а также предложения по территориальному транспортному планированию и организации дорожного движения.

Заказчик с участием разработчика (генерального проектировщика) составляет задание на проектирование.

Общие требования к заданию на проектирование и перечень исходных данных устанавливаются государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства (строительными нормами и сводом правил).

При изменении заказчиком ранее выданного задания на проектирование или исходных данных оплата этих работ производится заказчиком по дополнительному договору (соглашению) с учетом полностью или частично выполненных к этому времени проектных работ.

Срок разработки, состав и содержание комплексной схемы определяются согласно государственным нормативам в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Указывается, что при разработке комплексной схемы разрабатываются карты-схемы расположения памятников истории, археологии, градостроительства и архитектуры, монументального искусства на территории соответствующей области либо ее части.

В комплексной схеме должны учитываться зоны охраны недвижимых памятников истории и культуры и объектов государственного природно-заповедного фонда (охранные зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта).

С этой целью на выполняемых в составе проектов графических материалах должны быть нанесены необходимые элементы зон охраны памятников, а в пояснительных записках отражены требования, обеспечивающие установленный режим этих зон.

В случаях, когда города и сельские населенные пункты расположены на территории с неблагоприятными природными условиями, в составе комплексной схемы разрабатываются проектные решения по инженерной подготовке территории, защите территории и указанных населенных пунктов от опасных геологических и гидрогеологических процессов как естественных, так и вызванных хозяйственной деятельностью человека.

Для областей и районов с курортными ресурсами, курортных городов и других населенных пунктов курортного типа проектные работы должны выполняться с учетом материалов по функциональному медицинскому зонированию территории, оценке курортных и рекреационных ресурсов, а также установленным санитарным зонам курортов.

Правила также устанавливают порядок согласования комплексных схем градостроительного планирования территорий регионов.

Постановление вводится в действие с 16 августа 2025 года.