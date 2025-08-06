РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:28, 06 Август 2025 | GMT +5

    Обновлены правила градостроительного планирования регионов в Казахстане

    Постановлением Правительства от 30 июля 2025 года внесены изменения в Правила разработки и согласования комплексных схем градостроительного планирования территорий регионов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    инженеры-строители, архитекторы
    Фото: Freepik

    Правила изложены в новой редакции.

    - Заказчиком по разработке комплексных схем градостроительного планирования территорий регионов является местный исполнительный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства. Заказчик определяет разработчика (генерального проектировщика) в соответствии с законодательством о государственных закупках, - говорится в документе

    Комплексная схема разрабатывается проектной организацией, имеющей лицензию, в соответствии с генеральной схемой организации территории РК и соответствующей межрегиональной схемой территориального развития.

    Комплексная схема определяет цели государственной градостроительной политики с учетом социально-экономических, производственно-хозяйственных и природно-климатических условий на территории данного региона, ее зонирование, а также устанавливает основные направления по:

    • совершенствованию системы расселения;
    • развитию населенных пунктов, производственной, транспортной, инженерной, социальной и рекреационной инфраструктур;
    • защите территорий от опасных (вредных) воздействий природных и антропогенных, техногенных явлений и процессов;
    • улучшению экологической обстановки градостроительными средствами и методами;
    • сохранению объектов историко-культурного наследия и (или) охраняемых ландшафтных объектов;
    • охране водных объектов от загрязнения, засорения, истощения.

    С учетом ограничений на использование территорий определяются функциональное зонирование территорий и интенсивность их использования.

    Комплексная схема содержит предложения по установлению границ населенных пунктов в данном регионе, пригородных зон, обеспечению ресурсами для комплексного развития территории, включая резервные территории, а также предложения по территориальному транспортному планированию и организации дорожного движения.

    Заказчик с участием разработчика (генерального проектировщика) составляет задание на проектирование.

    Общие требования к заданию на проектирование и перечень исходных данных устанавливаются государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства (строительными нормами и сводом правил).

    При изменении заказчиком ранее выданного задания на проектирование или исходных данных оплата этих работ производится заказчиком по дополнительному договору (соглашению) с учетом полностью или частично выполненных к этому времени проектных работ.

    Срок разработки, состав и содержание комплексной схемы определяются согласно государственным нормативам в области архитектуры, градостроительства и строительства.

    Указывается, что при разработке комплексной схемы разрабатываются карты-схемы расположения памятников истории, археологии, градостроительства и архитектуры, монументального искусства на территории соответствующей области либо ее части.

    В комплексной схеме должны учитываться зоны охраны недвижимых памятников истории и культуры и объектов государственного природно-заповедного фонда (охранные зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта).

    С этой целью на выполняемых в составе проектов графических материалах должны быть нанесены необходимые элементы зон охраны памятников, а в пояснительных записках отражены требования, обеспечивающие установленный режим этих зон.

    В случаях, когда города и сельские населенные пункты расположены на территории с неблагоприятными природными условиями, в составе комплексной схемы разрабатываются проектные решения по инженерной подготовке территории, защите территории и указанных населенных пунктов от опасных геологических и гидрогеологических процессов как естественных, так и вызванных хозяйственной деятельностью человека.

    Для областей и районов с курортными ресурсами, курортных городов и других населенных пунктов курортного типа проектные работы должны выполняться с учетом материалов по функциональному медицинскому зонированию территории, оценке курортных и рекреационных ресурсов, а также установленным санитарным зонам курортов.

    Правила также устанавливают порядок согласования комплексных схем градостроительного планирования территорий регионов.

    Постановление вводится в действие с 16 августа 2025 года.

    Теги:
    Архитектура Закон и право Регионы Казахстана
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
