    13:00, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Обновлены функции Министерства туризма и спорта Казахстана

    Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2025 года были внесены изменения в Положение о Министерстве туризма и спорта, передает агентство Kazinform.

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Отмечается, что министерству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями министерства.

    — Если министерству законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в республиканский бюджет, если иное не установлено законодательством РК, — говорится в документе.

    Кроме того, в положение введена новая функция министерства: утверждает распределение и размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования в области физической культуры и спорта, с учетом предложений заинтересованных организаций.

    Также с 19 января 2026 года исключаются следующие функции:

    • осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства РК о туристской деятельности;
    • субсидирует затраты туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста;
    • возмещает часть затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов.

    Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

    Ранее сообщалось, что работу спортивных федераций будут контролировать по-новому в Казахстане. 

    Министерство туризма и спорта РК Законопроекты
    Ляззат Сейданова
    Автор
