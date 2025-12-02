Обновлены функции Министерства туризма и спорта Казахстана
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2025 года были внесены изменения в Положение о Министерстве туризма и спорта, передает агентство Kazinform.
Отмечается, что министерству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями министерства.
— Если министерству законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в республиканский бюджет, если иное не установлено законодательством РК, — говорится в документе.
Кроме того, в положение введена новая функция министерства: утверждает распределение и размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования в области физической культуры и спорта, с учетом предложений заинтересованных организаций.
Также с 19 января 2026 года исключаются следующие функции:
- осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства РК о туристской деятельности;
- субсидирует затраты туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста;
- возмещает часть затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов.
Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что работу спортивных федераций будут контролировать по-новому в Казахстане.