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Обновлен список компаний, получивших разрешение на привлечение средств дольщиков в Нур-Султане

15 Февраля 2022 13:47
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Обновлен список компаний, получивших разрешение на привлечение средств дольщиков в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновленный список компаний, имеющих разрешение на привлечение средств дольщиков опубликовало столичное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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Новый список застройщиков доступен на сайте профильного управления по ссылке .

С начала года акиматом Нур-Султана выдано 6 разрешений на привлечение средств дольщиков.

Одна компания-застройщик получила разрешение на привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома. Пять – способом участия в проекте банка второго уровня.

Напомним, в соответствии с Законом РК «О долевом участии в жилищном строительстве» долевое участие организуется одним из следующих способов: п олучение гарантии Фонда гарантирования; у частие в проекте банка второго уровня; п ривлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома.

Потенциальный участник (покупатель) долевого строительства имеет право проверить наличие разрешительных документов для привлечения денежных средств дольщиков и проконсультироваться в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана.



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#Нур-Султан   #Строительство   #Жилье  
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