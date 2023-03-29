Обновить стратегию Казахстана до 2050 года поручил Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что реализация предлагаемых подходов потребует обновления законов о государственной службе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализация предлагаемых подходов потребует обновления законов о государственной службе, государственной статистике и государственных услугах», - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания первой сессии Парламента РК VIII созыва.

Ранее Глава государства поручил помимо развития инфраструктуры Электронного правительства разработать Электронный парламент и маслихаты. Одним из базовых условий результативности проводимых реформ является наличие полных и достоверных данных.

Отдельно Президент остановился на вопросе системы государственного планирования. За последние годы в мире произошли беспрецедентные геополитические, экономические и технологические сдвиги.

«Ряд стратегических документов утратил свою актуальность. Поэтому нам предстоит провести полномасштабную ревизию «Стратегии развития Казахстана до 2050 года». Эта стратегия должна превратиться в документ, определяющий долгосрочное видение и ключевые приоритеты развития страны с учетом глобальных тенденций», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В Астане завершилось заседание первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва. Ее открыл Глава государства Касым-Жомарт Токаев. На мероприятии присутствовали руководители и представители государственных органов, члены Национального курултая, общественные деятели и другие.