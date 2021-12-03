Обновить образовательные программы в сельскохозяйственных учебных заведениях призывают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновить образовательные программы в сельскохозяйственных учебных заведениях призвал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на правительственном часе в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нуждается в совершенствовании состояние аграрной науки и подготовка кадров для сельского хозяйства. Немало недостатков во внедрении в производство и коммерциализации научных разработок отечественных ученых. Также необходимо выстроить четкую систему распространения знаний. Мы должны обновить образовательные программы в учебных заведениях», - сказал Ербол Карашукеев.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев текущего года объем валовой продукции сельскохозяйственной отрасли снизился на 2,3%.

«Прежде всего, позвольте кратко доложить об итогах развития отрасли за 10 месяцев этого года. За этот период объем валовой продукции отрасли снизился на 2,3% и составил 6,4 трлн тенге. Причина - аномальная засуха в этом году», - сказал Ербол Карашукеев.

Как следствие, по данным ведомства, продукция растениеводства сократилась на 6,1% (3,9 трлн тенге). В животноводстве продукция выросла на 3,7% (2 484,0 млрд тенге), в пищевом производстве - на 3,6%.