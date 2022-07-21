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Обнаженных самокатчиков ищет полиция Алматы
21 Июля 2022 10:58

Обнаженных самокатчиков ищет полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматы сообщили, что вопиющий факт, выявленный в ходе мониторинга социальных сетей, в настоящее время проверяется местной полицейской службой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Город Алматы, Аль-Фараби - Желтоксан. Парочка без одежды катается на самокате. Видимо уже заняться нечем», - говорится в посте.

«Правонарушители непременно будут установлены и понесут наказание в соответствии с законодательством Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.


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