22 Июля 2022 14:34

Обнаженных самокатчиков арестовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматы сообщили, что молодой человек и девушка, которые катались на самокате обнаженными, арестованы на 10 суток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В специализированном межрайонном административном суде Алматы состоялся процесс в отношении гражданки М., 1997 года рождения и гражданина Г., 2003 года рождения, которые без одежды и нижнего белья разъезжали по дорогам Алматы.

«Сотрудники управления полиции Бостандыкского района установили правонарушителей и задержали их. Непристойные действия квалифицированы статьей 434 КРКобАП (Мелкое хулиганство). Материалы производства, согласно юрисдикции, направлены в суд, решением которого молодые люди подвергнуты административному аресту сроком на 10 суток каждый», - отметил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Ержан Узабаев.









Меры административного воздействия приняты и в отношении водителя автомашины марки «Мерседес», гражданина К., 1994 года рождения, нарушившего правила перевозки пассажиров (ст.593 ч.1 КРКобАП). Его пассажирка гражданка А. из люка авто снимала езду обнаженных людей на свой сотовый телефон.

Ранее в сети появилось видео, на котором два молодых человека катались по улицам Алматы без одежды.