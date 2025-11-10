Обнаруженная в начале ноября комета распалась и покидает солнечную систему

Первые наблюдения показали, что объект имеет низкую яркость, однако в конце октября и начале ноября его светимость резко увеличилась в несколько сотен раз, что позволило его обнаружить.

Астрономы отмечают, что столь быстрый рост яркости обычно указывает на начавшийся процесс разрушения ядра. По данным, полученным 8 ноября, яркость кометы резко упала, что подтверждает ее распад на фрагменты.

— Измерения параметров орбиты кометы, проведенные в период её хорошей видимости, показали, что её эксцентриситет (основной параметр, определяющий тип орбиты) незначительно, но превышает единицу, и равен 1.0096. Это означает, что орбита кометы при приближении к Солнцу стала гиперболической, то есть не замкнутой, и тело (точнее оставшееся после разрушения ядро) после того, как обогнет Солнце, будет выброшено из солнечной системы и станет межзвездным объектом, навсегда улетевшим в дальний космос, — пишут ученые

Таким образом, C/2025 V1 (Borisov) станет межзвездным объектом, навсегда покинувшим Солнце и планеты. Подобное происходит с некоторыми долгопериодическими кометами из облака Оорта — удаленной области, где формируются ледяные тела, периодически направляемые к внутренним планетам.

Астрономы отмечают, что схожий процесс мог привести к появлению у Земли межзвездного объекта 3I/ATLAS, ранее покинувшего свою звездную систему. Не исключено, что через миллионы лет фрагменты кометы Борисова окажутся в другой планетной системе, где могут быть замечены инопланетными наблюдателями.

