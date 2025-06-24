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    01:25, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Обнаружены тела всех утонувших в районе Маркаколь в ВКО

    В ВКО завершены поисковые работы на реке Кара Ертис, где 21 июня погибли трое человек, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    мчс
    Фото: freepik.com

    Спасателями обнаружены тела всех утонувших — подростка 2007 года рождения и двух мужчин 1991 и 1992 годов рождения.

    Напомним, трагедия произошла в пяти километрах от села Боран.

    Подросток купался в запрещённом месте, начал тонуть, и на помощь ему бросились двое мужчин. Однако они не справились с течением и также утонули.

    Сразу после происшествия на месте были развёрнуты оперативные штабы, в том числе в департаменте по ЧС Восточно-Казахстанской области.

    К поисковым работам были привлечены спасатели ВКО и области Абай, сотрудники полиции, волонтёры, представители местных исполнительных органов и пограничной службы.

    В общей сложности в операции участвовали 176 человек, использовались 15 плавсредств, 3 беспилотника, подводный дрон и эхолот.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Происшествия
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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