Обнаружены тела всех утонувших в районе Маркаколь в ВКО

Спасателями обнаружены тела всех утонувших — подростка 2007 года рождения и двух мужчин 1991 и 1992 годов рождения.

Напомним, трагедия произошла в пяти километрах от села Боран.

Подросток купался в запрещённом месте, начал тонуть, и на помощь ему бросились двое мужчин. Однако они не справились с течением и также утонули.

Сразу после происшествия на месте были развёрнуты оперативные штабы, в том числе в департаменте по ЧС Восточно-Казахстанской области.

К поисковым работам были привлечены спасатели ВКО и области Абай, сотрудники полиции, волонтёры, представители местных исполнительных органов и пограничной службы.

В общей сложности в операции участвовали 176 человек, использовались 15 плавсредств, 3 беспилотника, подводный дрон и эхолот.