Обнаружена потенциально обитаемая планета

Международный коллектив планетологов обнаружили у одной из близких к Земле звезд в созвездии Рыб потенциально обитаемую каменистую планету, которая похожа по размерам и климату на Венеру до установления на ней парникового режима. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- Мы обнаружили пока самую близкую к Земле каменистую экзопланету, которую легко изучать и на которой предположительно царят комфортные для жизни температуры. Пока мы не можем точно сказать, есть ли у нее атмосфера, однако при этом мы предполагаем, что она представляет собой аналог древней Венеры, ближайшего соседа Земли в Солнечной системе, - заявил доцент Астробиологического центра в Токио Масаюки Кицухара, чьи слова приводит пресс-служба британского Королевского астрономического общества (RAS).

Планетологи совершили это открытие во время наблюдений за красным карликом Gliese 12, который расположен в созвездии Рыб на расстоянии в 39,6 светового года от Земли. Небольшая дистанция между Солнечной системой и этой звездой позволила ученым детально изучить Gliese 12 при помощи европейской орбитальной обсерватории CHEOPS, запущенной в 2019 году для поиска экзопланет, ее американского аналога TESS и некоторых наземных телескопов.

Полученные ими снимки указали на наличие периодических колебаний в яркости звезды, которые порождались планетой Gliese 12b, расположенной на относительно небольшом расстоянии от красного карлика. Она представляет собой каменистый мир размером с Землю, который совершает один оборот вокруг светила всего за 13 неполных дней. Средняя температура на поверхности этой планеты, по текущим оценкам планетологов, составляет 40 градусов Цельсия, что делает ее похожей на древнюю Венеру.

Этот факт, а также относительно спокойный характер звезды Gliese 12, не вырабатывающей большое число вспышек рентгеновских волн, делает эту планету особенно интересной для изучения и анализа того, может ли она поддерживать жизнь. Для получения ответа на этот вопрос ученые в ближайшее время изучат структуру и состав атмосферы Gliese 12b, а также определят то, синхронизировано ли ее вращение вокруг своей оси и по орбите.