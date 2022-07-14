14 Июля 2022 09:09

Обнаружен неизвестный автопортрет Ван Гога

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ученые обнаружили ранее неизвестный автопортрет кисти Ван Гога. Он скрывался за хорошо известным полотном художника «Портрет крестьянки в белом чепце», которое хранится в Национальной галерее Шотландии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Как говорят представители Национальных галерей Шотландии (вневедомственной организации, которая контролирует три национальные галереи Шотландии и две партнерские галереи), невероятная находка была сделана случайно. Накануне открытия выставки, посвященной импрессионистам, в Королевской шотландской академии в Эдинбурге кураторы решили сделать рентгеновский снимок работы Ван Гога 1885 года.

К их величайшему удивлению на обратной стороне полотна, замазанной несколькими слоями клея и закрытой картоном, обнаружился рисунок, который почти наверняка является автопортретом самого художника. По всей вероятности, изображение было заклеено при подготовке картины к выставке, состоявшейся в начале XX века.

Ван Гог часто вынужден был экономить и использовать свои холсты с обеих сторон.

На обнаруженном портрете мы видим сидящего бородатого мужчину в шляпе с полями и небрежно повязанном шейном платке. Отчетливо видно его левое ухо: Ван Гог отрезал его мастихином в порыве гнева тремя годами позже после написания «Портрета крестьянки в белом чепце».

Судя по всему, это была одна из его первых попыток писать автопортреты. Позже это стало получаться у него все лучше и лучше, и сегодня поздние автопортреты Ван Гога считаются шедеврами.

Теоретически, автопортрет можно отклеить от портрета крестьянки, однако процесс удаления клея и картонки требует кропотливой работы реставраторов. Сейчас специалисты исследуют возможность такого разделения без того, чтобы повредить основной портрет.

По словам старшего куратора французской живописи Национальных галерей Шотландии профессора Фрэнсис Фаул, такие невероятные открытия случаются крайне редко.

«Нам удалось обнаружить неизвестную работу Винсента Ван Гога, одного из самых важных и знаменитых художников в мире, - сказал профессор Фаул. - Это огромный подарок для Шотландии, который навсегда останется в ведении Национальных галерей».

Старший реставратор Национальных галерей Лесли Стивенсон тоже не в силах сдержать восторг по поводу открытия нового автопортрета Ван Гога.

«Когда мы впервые увидели этот рентгеновский снимок, мы были просто потрясены, - призналась она. - Это очень важное открытие, потому что оно дополняет наше представление о жизни Ван Гога. Конечно, нам еще предстоит серьезно обдумать следующие шаги, но мы еще на шажок приблизились к миру великого художника».





Фото: bbc.com