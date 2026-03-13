Обнародован расширенный состав сборной Казахстана на турнир ФИФА в Астане

Сборная Казахстана по футболу стала одной из хозяек мини-турнира с участием четырех команд. Согласно жеребьевки, на стадионе Астана арена за лидерство в формате финала четырех посоревнуются команды Казахстана, Коморских островов, Кувейта и Намибии.

Главный тренер сборной РК Талгат Байсуфинов объявил расширенный список футболистов, кого он вызывает на сборны национальной команды.

Вратари: Темирлан Анарбеков («Кайрат»); Мухамеджан Сейсен («Астана»); Александр Заруцкий («Актобе»); Бекхан Шайзада («Ордабасы»).

Защитники: Сергей Малый, Султанбек Астанов (оба — «Ордабасы»); Александр Мрынский, Александр Широбоков, Еркин Тапалов (все — «Кайрат»); Нуралы Алип («Зенит», Россия); Ян Вороговский, Алибек Касым (оба — «Астана»); Адилбек Жумаханов, Арсен Аширбек (оба — «Елимай»); Наурызбек Жагоров, Мейрамбек Калмырза (оба — «Тобол»); Адлет Кенесбек, Саги Совет (оба — «Кайсар»); Динмухаммед Кашкен («Жетысу»); Санжар Сатанов («Атырау»); Сагадат Турсынбай («Женис»); Багдат Каиров («Актобе»); Амандык Набиханов («Каспий»).

Полузащитники: Рамазан Оразов, Жан-Али Пайруз, Алмас Тюлюбай (все — «Елимай»); Адилет Садыбеков, Дамир Касабулат (оба — «Кайрат»); Айбол Абикен, Ерсултан Калдыбеков (оба — «Кайсар»); Зикрилло Султаниязов («Ордабасы»); Дамир Марат, 33) Александр Зуев (оба — «Тобол»); Исламбек Куат («Женис»); Динмухамед Караман («Астана»); Георгий Жуков («Актобе»).

Нападающие: Дастан Сатпаев, Рамазан Багдат, (оба — «Кайрат»); Галымжан Кенжебек, Максим Самородов (оба — «Ахмат», Россия); Ислам Чесноков («Хартс», Шотландия); Жаслан Жумашев, Даурен Жумат (оба — «Тобыл»); Эльхан Астанов («Ордабасы»); Рамазан Каримов («Астана»); Иван Свиридов, Айбар Жаксылыков (оба — «Елимай»); Оралхан Омиртаев («Окжетпес»); Артур Шушеначев («Актобе»); Нурдаулет Агзамбаев («Кайсар»).

В первом матче подопечные Талгата Байсуфинова сыграют против сборной Коморских Островов, а во второй встрече сыграют против Кувейта или Намибии.

Напомним, с целью развития взаимодействия между футбольными сборными с разных концов мира, ФИФА учредила новый турнир FIFA Series. Он представляет собой товарищеские матчи в формате мини-турниров. Пилотная версия FIFA Series прошла весной 2024 года. В 2026-м состоится первый официальный розыгрыш турнира, который впервые включит женские сборные.