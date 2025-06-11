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    10:12, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Обналичить пенсионные накопления обещала мошенница в Алматинской области

    Полицейские раскрыли серию мошенничеств, жертвами которых стали жители сельских населенных пунктов Енбекшиказахского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пенсии в мире
    Коллаж: freepik.com/ midjourney

    35-летняя злоумышленница, войдя в доверие, под предлогом помощи в обналичивании пенсионных накоплений выманивала у доверчивых граждан крупные суммы денег. После получения денежных средств женщина исчезала, не выполнив своих обещаний.

    Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, превышает полтора миллиона тенге.

    – Сейчас установлено более 40 эпизодов мошенничеств. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержана жительница города Алматы. По факту мошенничеств проводится досудебное расследование, – сообщили в полиции области.

    Правоохранители также проверяют возможную причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям.

    Полиция региона призывает граждан быть предельно осторожными и не доверять незнакомцам, предлагающим помощь в вопросах, касающихся государственных выплат, кредитов или возврата вкладов. Все операции с пенсионными накоплениями осуществляются исключительно через официальные сервисы – ЕНПФ и государственные электронные порталы.

    Ранее в Алматы задержали организатора детского конкурса по подозрению в мошенничестве. Заявления против организатора конкурсов поступили в полицию из разных областей.

    Теги:
    Мошенничество Пенсионеры Полиция Алматы Пенсия
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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