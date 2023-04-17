Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Обменяй, чтобы бросить сигареты: миллиону курильщиков раздадут бесплатные вейпы в Англии

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Апреля 2023, 10:00
Обменяй, чтобы бросить сигареты: миллиону курильщиков раздадут бесплатные вейпы в Англии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Беспрецедентная кампания по борьбе с курением началась в Англии. За основу взят принцип замещения более вредных сигарет на менее вредные бездымные продукты с никотином, передает МИА «Казинформ».

Одному миллиону курильщиков будет предоставлен бесплатный стартовый набор для вейпинга. Цель – побудить их отказаться от табачных изделий, в которых есть процесс горения и выделяется дым сигарет, кальянов и т.д. В правительстве анонсировали, что почти каждый пятый курильщик в Англии получит набор наряду с психологической поведенческой поддержкой. Кроме того, власти начнут консультации с производителями, чтобы убедить их размещать рекомендации по отказу от курения внутри пачек.

Министр здравоохранения Англии Нил О'Брайен изложил пакет мер, направленных на снижение уровня курения ниже 5% к 2030 году, во время мероприятия в консервативном аналитическом центре Policy Exchange. Этот пакет включает поощрение людей в отказе от сигарет в пользу менее вредных продуктов без горения, борьбу с незаконной продажей вейпов лицам моложе 18 лет, ваучеры для беременных курящих женщин и другие.

Все эти меры нацелены на достижение задачи, которую ставят перед собой власти Англии в сфере здравоохранения: это искоренение курения не путем запретов, а последовательного снижения вреда.

Параллельно с пропагандой вейпов, систем нагрева табака и других бездымных устройств для взрослых курильщиков власти ведут бескомпромиссную борьбу с продажами таких гаджетов несовершеннолетним. В правительстве стремятся жестко противодействовать любым незаконным продажам вейпов – основной акцент делается именно на исключении доступа детей и подростков к продукции, содержащей никотин.

План включает не только раздачу бесплатных устройств, но и другое стимулирование перехода курильщиков на бездымные устройства. Так, курящим беременным женщинам в Англии может быть предложена компенсация до 400 фунтов стерлингов за отказ от курения. Данная мера включена в пакет мер, который обнародовало правительство страны.

Министр здравоохранения Нил О'Брайен отметил, что политика бесплатного вейпа под названием «обменяй, чтобы бросить» станет первой в своем роде во всем мире. Таков принципиальный подход английских властей к борьбе против курения.

«Не менее двух третей пожизненных курильщиков умрут именно из-за курения. Сигареты – это единственный продукт в продаже, который убивает вас при правильном использовании», – произнес министр, обращаясь к жителям.

Подсчитано, что 9% женщин в Англии все еще курят во время беременности, нанося непоправимый вред своему ребенку. В правительстве предполагают, что материальные стимулы и поведенческая поддержка помогут эффективно противодействовать этому.

Властям на местах предлагается присоединиться к «первой волне» регионов страны, где будет реализована «политика бесплатного вейпа», хотя ее анонсируют лишь как начало. В течение последующих двух лет будет внедрена более масштабная общенациональная схема продвижения бездымных устройств для замены сигарет. По предварительным оценкам, первоначально бесплатная раздача вейпов миллиону курильщиков обойдется казне примерно в 45 миллионов фунтов стерлингов. Это небольшая сумма, особенно если сравнивать с тем колоссальным вредом, который курение наносит здоровью англичан, и с расходами на лечение заболевших раком легких из-за табачного дыма. Согласно планам правительства, к 2030 году Англия должна стать полностью свободной от табачного дыма – и не за счет запретов, а последовательной политики снижения вреда.

В 2019 году в правительстве пообещали покончить с курением к концу следующего десятилетия, индикатором чего должно стать снижение доли курящих ниже 5%. По состоянию на 2021 год распространенность курения в Англии составляла всего 13%, что является самым низким показателем в мире за всю историю статистики.

Английские власти крайне жестко следят за тем, чтобы вейпы, поды и другие бездымные устройства (как и сигареты) не попадали в руки несовершеннолетних. Данные обзора NHS, опубликованные в прошлом году, показали, что 9% учащихся средних школ регулярно или от случая к случаю пользуются вейпом, в том числе почти каждый пятый 15-летний подросток. Реакцией на это станет создание нового подразделения по соблюдению стандартов торговли – службы, которая будет отслеживать соблюдение запрета продаж вейпов или сигарет лицам моложе 18 лет.

В некоторых других англоязычных странах используют «запретительно-стимулирующий» подход к борьбе с курением. Новая Зеландия планирует ввести неуклонно повышающийся возраст для курения. Идея в том, чтобы предотвратить продажу сжигаемого табака лицам, родившимся 1 января 2009 года или после этой даты, чтобы, достигнув совершеннолетия, они могли покупать только вейпы или другие бездымные системы доставки никотина, но не сигареты.


Великобритания   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане