Обманувшую жителей на 47 млн тенге мошенницу задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, обманувшую сотни сельчан с трудоустройством. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Мактаральского РОП с заявлением обратилась местная жительница. Некая знакомая обещала трудоустроить ее на работу. Мошенница обманным путем выманила у потерпевшей 500 тысяч тенге. Однако, не дождавшись в течение нескольких суток ни обещанного трудоустройства, ни возврата денег, сельчанка обратилась за помощью в полицию.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Мактаральского РОП вышли на след аферистки и задержали подозреваемую по месту жительства.

Следствием установлено, что подозреваемая оказалась причастна к еще 97 фактам мошенничества. У каждого аналогичным способом женщина выманила от 300 до 700 тысяч тенге. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 47 миллионов тенге. Собранные материалы досудебного расследования следователи направили в Мактаральский районный суд для принятия законного решения.

Постановлением суда подсудимую признали виновной и приговорили к 3,5 годам ограничения свободы.



