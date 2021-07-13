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    15:23, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Обманувшую жителей на 47 млн тенге мошенницу задержали в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, обманувшую сотни сельчан с трудоустройством. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Мактаральского РОП с заявлением обратилась местная жительница. Некая знакомая обещала трудоустроить ее на работу. Мошенница обманным путем выманила у потерпевшей 500 тысяч тенге. Однако, не дождавшись в течение нескольких суток ни обещанного трудоустройства, ни возврата денег, сельчанка обратилась за помощью в полицию.

    Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Мактаральского РОП вышли на след аферистки и задержали подозреваемую по месту жительства.

    Следствием установлено, что подозреваемая оказалась причастна к еще 97 фактам мошенничества. У каждого аналогичным способом женщина выманила от 300 до 700 тысяч тенге. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 47 миллионов тенге. Собранные материалы досудебного расследования следователи направили в Мактаральский районный суд для принятия законного решения.

    Постановлением суда подсудимую признали виновной и приговорили к 3,5 годам ограничения свободы.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область
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