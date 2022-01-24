Обманувшую на шесть миллионов тенге аферистку задержали в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аферистку, обещавшую получить тендер, задержали полицейские Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В дежурную часть Толебийского РОП с заявлением обратился местный житель, ставший жертвой мошенничества.
Со слов потерпевшего, в марте 2021 года некая знакомая, войдя в доверие, взяла у него пять миллионов тенге, обещая помочь в получении тендера. Однако аферистка под разными предлогами не торопилась выполнять обещанного.
Факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК «Мошенничество». Полицейские Толебийского РОП провели оперативно-розыскные мероприятия с целью задержания аферистки, обманом выманившую деньги у сельчанина. В результате принятых мер оперативники задержали подозреваемую и доставили ее в районный отдел.
Как выяснилось, полученные путем мошенничества деньги аферистка потратила на собственные нужды. Стражи порядка установили, что женщина оказалась причастна к еще одному мошенничеству на сумму один миллион тенге. По фактам проводится досудебное расследование.
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