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Обманувшую на шесть миллионов тенге аферистку задержали в Туркестанской области

24 Января 2022 13:15
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Обманувшую на шесть миллионов тенге аферистку задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аферистку, обещавшую получить тендер, задержали полицейские Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В дежурную часть Толебийского РОП с заявлением обратился местный житель, ставший жертвой мошенничества.

Со слов потерпевшего, в марте 2021 года некая знакомая, войдя в доверие, взяла у него пять миллионов тенге, обещая помочь в получении тендера. Однако аферистка под разными предлогами не торопилась выполнять обещанного.

Факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК «Мошенничество». Полицейские Толебийского РОП провели оперативно-розыскные мероприятия с целью задержания аферистки, обманом выманившую деньги у сельчанина. В результате принятых мер оперативники задержали подозреваемую и доставили ее в районный отдел.

Как выяснилось, полученные путем мошенничества деньги аферистка потратила на собственные нужды. Стражи порядка установили, что женщина оказалась причастна к еще одному мошенничеству на сумму один миллион тенге. По фактам проводится досудебное расследование.



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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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