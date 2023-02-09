Обманувших жительницу Туркестанской области на 8 млн тенге мошенников задержала полиция

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали мошенников, выманивших 8 миллионов тенге, у жительницы Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

Сотрудники Ордабасинского районного отдела полиции раскрыли мошенничество, совершенное в прошлом году, и задержали подозреваемых, жителей Кызылординской области.

В полицию обратилась женщина, которая пояснила, что в июле 2022 года на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся «сотрудником компании» и сообщил, что она якобы выиграла автомобиль марки «KIA K5».

Чтобы она могла получить новый автомобиль, мошенник попросил сельчанку перевести деньги. Доверившись словам афериста, потерпевшая отдала более 8 миллионов тенге. Факт зарегистрировали в Ордабасинском РОП по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Получив сообщение, полицейские приступили к оперативным мерам по задержанию подозреваемых. Розыскные мероприятия проводились непрерывно. Были установлены личности подозреваемых в мошенничестве. Ими оказались двое безработных, жители Кызылординской области.

Как выяснилось, подозреваемые молодые люди пользовались банковскими счетами своих знакомых. Затем полученные обманным путем деньги они переводили на указанный счет.

Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.