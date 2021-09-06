Обманувшему на 57 млн тенге жителя Туркестана аферисту вынесли приговор

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области к 4 годам приговорили афериста, причастного к мошенничеству на 57 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Благодаря профессионализму и опыту сотрудников Следственного управления ДП Туркестанской области и полицейских Сарыагашского РОП удалось полностью доказать вину и привлечь к ответственности молодого человека, подозреваемого в мошенничестве и причинении потерпевшему ущерба в крупном размере.

В ноябре 2020 года в Сарыагашский РОП с заявлением обратился местный житель. Со слов потерпевшего, он узнал, что в Нур-Султане некий мужчина реализует семена подсолнечника по низкой цене и заказал по телефону 500 тонн. Договорившись по телефону, мужчина перечислил на счет продавца более 57 миллионов тенге. Однако, спустя 20 дней житель Сарыагаша не получил ни заказанного товара, ни возврата денег. Поняв, что он стал жертвой мошенника, потерпевший обратился за помощью. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

К раскрытию мошенничества в особо крупном размере привлекли и следователей областного Следственного управления. Следователи и оперативники провели необходимые мероприятия, и вышли на след молодого человека, причастного к мошенничеству. В течение трех суток полицейские задержали афериста в городе Нур-Султан и доставили в Сарыагашский РОП. Задержанный полностью признался в содеянном и был взят под стражу.

Расследованием данного уголовного дела занимался старший следователь Сарыагашского РОП майор полиции Файзулла Абдукаримов, который направил собранные материалы с доказательством вины подозреваемого в суд.

Старший следователь Ф. Абдукаримов, в течение 5 месяцев проводивший расследование уголовного дела, отметил:

«Объем материалов досудебного производства составил пять томов. В ходе следствия возникли некоторые трудности. Тем не менее, благодаря опыту, полученному во время работы, мы собрали неоспоримые доказательства. Отмечу, что подозреваемый напрямую не встречался с покупателем.

Воспользовавшись этим, мошенник легко завладел деньгами в особо крупном размере, поступившими на его счет за товар. Деньги потерпевшего мошенник потратил на собственные нужды. В качестве вещественного доказательства у подозреваемого изъяты 20 миллионов тенге, легковые автомобили марки «Chevrolet Tracker», «Сhevrolet Malibu» и сотовые телефоны последних моделей «iPhone» и «Samsung», приобретенные на деньги, заработанные путем мошенничества. Оставшуюся часть денег, как оказалось, он отдал в долг знакомым.

Собранные в отношении жителя Нур-Султана материалы с обвинительным актом направили в суд. Сарыагашский районный суд признал 24-летнего молодого человека виновным по статье 190 УК РК и назначил наказание с учетом примирения со стороны потерпевшего в виде ограничения свободы сроком на 4 (четыре) года», - заключили в ведомстве.