Обманувшего жителей на 40 млн тенге мошенника задержали в Туркестанской области
Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество» и приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего.
Молодой человек, работая ранее менеджером в одном из банков, используя документы посетителей, пришедших в банк по интересующим их вопросам, оформил займы на их имена. Всего злоумышленник взял кредиты на имя 11 человек и незаконно перевел деньги с депозитов 3 граждан. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила около 40 миллионов тенге. Как признался, подозреваемый, добытые путем мошенничества деньги он тратил на азартные игры.
В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.
В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не передавать свои личные данные малознакомым людям. Также будьте внимательны к сохранности банковских карточек и документов. Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону по телефону 102.