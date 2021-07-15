Обманувшего жителей на 40 млн тенге мошенника задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В управление полиции города Туркестан поступила информация о том, что некий сотрудник банка оформил кредиты на чужие имена. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, которым оказался житель областного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество» и приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего.

Молодой человек, работая ранее менеджером в одном из банков, используя документы посетителей, пришедших в банк по интересующим их вопросам, оформил займы на их имена. Всего злоумышленник взял кредиты на имя 11 человек и незаконно перевел деньги с депозитов 3 граждан. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила около 40 миллионов тенге. Как признался, подозреваемый, добытые путем мошенничества деньги он тратил на азартные игры.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не передавать свои личные данные малознакомым людям. Также будьте внимательны к сохранности банковских карточек и документов. Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону по телефону 102.