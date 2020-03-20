Обманувшая жителей Туркестана на 11 млн тенге аферистка задержана полицией

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В управление полиции г. Туркестан с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Потерпевшая сообщила, что малознакомая женщина, войдя к ней в доверие, попросила ее оформить на свое имя кредит на миллион тенге, обещая вовремя его погасить. Однако обещания она не выполнила и скрылась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

По данному факту сотрудники полиции УП г. Туркестан сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате принятых розыскных мер, стражи порядка в течение нескольких дней установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась жительница областного центра. Следствием установлено, что кроме потерпевшей, подозреваемая аналогичным образом, путем мошенничества, обманула еще 8 жительниц г. Туркестан.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 11 миллионов тенге. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «мошенничества». Подозреваемая арестована. Полицейские выясняют причастность подозреваемой к другим подобным преступлениям.



