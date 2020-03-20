Обманувшая жителей Туркестана на 11 млн тенге аферистка задержана полицией
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В управление полиции г. Туркестан с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Потерпевшая сообщила, что малознакомая женщина, войдя к ней в доверие, попросила ее оформить на свое имя кредит на миллион тенге, обещая вовремя его погасить. Однако обещания она не выполнила и скрылась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.
По данному факту сотрудники полиции УП г. Туркестан сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате принятых розыскных мер, стражи порядка в течение нескольких дней установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась жительница областного центра. Следствием установлено, что кроме потерпевшей, подозреваемая аналогичным образом, путем мошенничества, обманула еще 8 жительниц г. Туркестан.
Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 11 миллионов тенге. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «мошенничества». Подозреваемая арестована. Полицейские выясняют причастность подозреваемой к другим подобным преступлениям.
- Около 300 медицинских масок сшила и раздала швея из Туркестанской области
- За привокзальных таксистов взялись стражи порядка в Талдыкоргане
- Ледовую переправу закрыли для движения в ВКО
- Карантин в Нур-Султане: какие документы нужно иметь при себе, въезжая в столицу
- Женщину и трех детей вывел из горящего дома житель СКО
- Женщин, распространявших ложную информацию о заболевшей коронавирусом семье, задержали в Туркестане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана