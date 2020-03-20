+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 7 °С
USD 448.50 EUR 485.28
RUB 5.61 CNY 63.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Обманувшая жителей Туркестана на 11 млн тенге аферистка задержана полицией

20 Марта 2020 12:00
Поделиться:
Обманувшая жителей Туркестана на 11 млн тенге аферистка задержана полицией

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В управление полиции г. Туркестан с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Потерпевшая сообщила, что малознакомая женщина, войдя к ней в доверие, попросила ее оформить на свое имя кредит на миллион тенге, обещая вовремя его погасить. Однако обещания она не выполнила и скрылась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Новости по теме
Деньги 13 человек присвоила мошенница в ЗКО, обещая жилье по госпрограмме
Несуществующие ювелирные украшения продавала в социальной сети жительница Тараза Обманывавшая пенсионеров мошенница задержана в Актюбинской области Обещала «помочь» с получением дипломов мошенница в СКО

По данному факту сотрудники полиции УП г. Туркестан сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате принятых розыскных мер, стражи порядка в течение нескольких дней установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась жительница областного центра. Следствием установлено, что кроме потерпевшей, подозреваемая аналогичным образом, путем мошенничества, обманула еще 8 жительниц г. Туркестан.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 11 миллионов тенге. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «мошенничества». Подозреваемая арестована. Полицейские выясняют причастность подозреваемой к другим подобным преступлениям.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив