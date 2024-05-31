Обманули на миллионы тенге: организаторов финпирамиды осудили в Алматы

В Алмалинском районном суде города Алматы вынесли приговор трем обвиняемым в создании и руководстве финансовой пирамидой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Судом установлено, что подсудимые, вступив в сговор с иностранными гражданами (в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство), подельники создали интернет-платформу, чтобы будущие вкладчики отслеживали денежные операции.

- Клиентов привлекали путем рекламы в соцсетях, распространяя брошюрки, проводя онлайн-тренинги, позиционируя свой проект инвестиционной компанией, и пообещав, что каждый вкладчик будет ежемесячно получать от 5 до 15% от вкладываемой суммы. Но история оказалась банальной – финпирамида крутилась по стандартной системе: более ранние вкладчики получали дивиденды за счет последующих, - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Отмечается, что в ходе аферы материальный ущерб понесли 13 человек на общую сумму 59 894 237 тенге.

Подсудимые вину не признали. Часть потерпевших заявили об отсутствии материальных претензий к подсудимым, четверо просили суд взыскать материальный ущерб. Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

- Приговором суда А., К., С. признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с удовлетворением гражданских исков потерпевших, - добавили в суде.

Смягчающими обстоятельствами у подсудимых признаны наличие малолетнего ребенка у подсудимой А., пожилой возраст подсудимой К. и отсутствие судимости у всех подсудимых. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговор суда не вступил в законную силу.