Обман на 32 млн тенге: руководителя мебельной фирмы арестовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы руководитель «Safari Mebel» взят под стражу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уголовное дело расследуется по статье 190 части 3 пункта 4 УК РК (Мошенничество).

«Из материалов уголовного дела следует, что факт мошенничества со стороны директора фирмы «Safari Mebel» – гражданин С. и других лиц заключается в том, что они путем размещения рекламы своей̆ деятельности в социальной̆ сети привлекали клиентов. Доверчивые граждане, увидев рекламу, не сомневаясь в прозрачности деятельности связывались с ними. Чтобы войти в доверие и усыпить бдительность потенциальных заказчиков, подозреваемые делали замеры на определенный заказ, получали предоплату и даже заключали договора на изготовление и установку корпусной мебели, не имея при этом реальной возможности ее производства. В результате обманутые граждане не получали от исполнителей заказа заветной мебели. Оплаченную сумму они, соответственно, тоже не возвращали», – сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

В настоящее время с аналогичными заявлениями обратились свыше 30 граждан. Общий материальный ущерб на данный момент составляет более 32 миллионов тенге.

«Граждан, пострадавших от преступных действий указанных лиц, прошу связаться по телефонам: 8-777-250-68-37 Ергали Ибраимов и 8-701-624-28-24 Кайрат Касымбаев», – уточнил Абдрахманов.