Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Облицовку снесло ветром в ЖК в Алматы: когда начнутся восстановительные работы

Автор:  
Еламан Турысбеков
14 Мая 2023, 19:29
Облицовку снесло ветром в ЖК в Алматы: когда начнутся восстановительные работы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Коммунальные службы ведут работы по уборке территории дома, фасад которого разрушился из-за сильного ветра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

14 мая около 13:30 из-за сильного ветра частично обрушился фасад дома в микрорайоне 1 в Ауэзовском районе.

«Данный дом был введен в эксплуатацию в 2015 году компанией ТОО «Nest Stroy». Гарантийный срок эксплуатации, который составлял 5 лет, на сегодня уже истек. Жители подали заявку на модернизацию фасада дома через ТОО «Тургын уй». С 15 мая начнутся работы по составлению проектно-сметной документации. На данный момент ведутся работы по уборке территории силами коммунальных служб Ауэзовского района», - сообщили в акимате района.

В ходе разъяснительной беседы с представителями ОСИ и застройщиком достигнута договоренность о том, что компания окажет финансовую помощь для проведения восстановительных работ. Их проведет сторонняя компания и приступит к работам в кратчайшие сроки.

В акимате напомнили, что собственники квартир и нежилых помещений обязаны принимать меры по содержанию общего имущества объекта кондоминиума и обеспечению его безопасной эксплуатации, включая проведение текущего и капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума.

Ранее сообщалось, что в жилом комплексе «Сарыарка» в Алматы из-за сильного ветра обрушилась облицовка девятиэтажного дома.


Алматы   ЖКХ   Происшествия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Какое место занимает Казахстан после сенсационной победы на чемпионате мира по хоккею
Какое место занимает Казахстан после сенсационной победы на чемпионате мира по хоккею
Замену мурала со снежным барсом на рекламу пояснили в акимате Алматы
Замену мурала со снежным барсом на рекламу пояснили в акимате Алматы
Сборная Казахстана по хоккею обыграла Норвегию на чемпионате мира-2023
Сборная Казахстана по хоккею обыграла Норвегию на чемпионате мира-2023
Яблони и смородину посадили в Акмолинской области
Яблони и смородину посадили в Акмолинской области
День Победы, визит Президента в РФ, зрелищный казахский бокс и новый статус электросамокатов – обзор недели в Казахстане
День Победы, визит Президента в РФ, зрелищный казахский бокс и новый статус электросамокатов – обзор недели в Казахстане
Сольный концерт Димаша Кудайбергена «Stranger» пройдет в Малайзии
Сольный концерт Димаша Кудайбергена «Stranger» пройдет в Малайзии
Имам из Павлодарской области выиграл конкурс за лучшее бата
Имам из Павлодарской области выиграл конкурс за лучшее бата
Жанибек Алимханулы нокаутировал Стивена Батлера
Жанибек Алимханулы нокаутировал Стивена Батлера
Женщина родила в машине в Алматы
Женщина родила в машине в Алматы